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78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 15 kişi tutuklandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 01:44 | Son Güncelleme

7 Şubat'ta gözaltına alınan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'in aralarında bulunduğu 19 kişi, dört ayrı nöbetçi mahkemede sorgulandı. Can ve 15 kişi “Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 15 kişi tutuklandı

İstanbul'da 7 Şubat günü gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da bulunduğu 19 kişiden 16'sı “Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'in aralarında bulunduğu 19 kişi, dört ayrı nöbetçi mahkemede sorgulandı.

4 farklı mahkeme

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden Atilla Sayir, Celalettin Can ve Erhan Sarıkaya tutuklanırken; Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Elif Bulut'un adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Celalettin Can'a ilişkin gerekçede, “12 Eylül davası ile ilgili çıkan mahkeme kararını protesto için korsan gösteri düzenlemek istediği, Abdullah Öcalan ile ilgili düzenlenen konferanslara katılım sağlayacağına dair, Halkların Demokratik Kongresi'nin(HDK) Türkiye Yürütme Kurulu toplantılarına katıldığına dair tape kayıtlarının olduğu, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği bölgelere battaniye ve beyaz eşya gönderilmesi hususunda yapılan kampanyaya destek olduğu, PKK/ KCK terör örgütüne mensup kişi için 'şehit' ibaresini kullandığı, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile ilgili olarak korsan gösterilere katılması ve slogan atması" gösterildi.

8. Sulh Ceza Can'ı tutukladı

Şüphelilerden Filiz Yılmaz, Metin İlan, Suphi Yıldız, Bedia Aydemir ve Gonca Yangöz İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheli Yangöz, aynı zamanda “Terör örgütü propagandası yapmakö suçundan da tutuklandı. Şüphelilerden Mehmet Şamil Altan, Abdulselam Yulcu, Taylan Talaş ve Hüseyin Gençer İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheli Mehmet Ali Ulusoy ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de Gülsen Biter, Vahit Dalgıç, Taylan Urun ve Can Memiş hakkında tutuklama kararı verdi.

(AA)

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78'liler Girişimi Celalettin Can tutuklama

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