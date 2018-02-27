ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Türkiye'nin Afrin Operasyonu, ABD'nin DAEŞ'le mücadelesinde dikkatleri dağıtıyor" dedi.
ABD'li komutan, "Eğer ABD DAEŞ'i sonlandırmak istiyorsa Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmak zorundadır" ifadelerini kullandı.
Votel, "Türkiye'nin PKK özelinde kendi sınırları içindeki endişelerinin farkındayız. Bu endişeleri gidermek için Türkiye'ye karşı açık ve şeffaf olmaya devam ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz" dedi.
Votel, Suriye konusunda ise Rusya'ya yüklendi. Rusya'nın Suriye'deki tansiyonu önce yükseltip ardından ortaya çıkan gerilimi kendi yararına olacak şekilde çözmeye çalıştığını söyledi.
Rusya'yla birlikte İran'ın Esad rejimini desteklediğini ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı bozmaya çalıştığını ifade etti.
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