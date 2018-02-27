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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Votel, Temsilciler Meclisi'nde konuştu. Votel, terörizm ve İran dosyaları hakkında bilgi verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Türkiye'nin Afrin Operasyonu, ABD'nin DAEŞ'le mücadelesinde dikkatleri dağıtıyor" dedi.

ABD'li komutan, "Eğer ABD DAEŞ'i sonlandırmak istiyorsa Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Votel, "Türkiye'nin PKK özelinde kendi sınırları içindeki endişelerinin farkındayız. Bu endişeleri gidermek için Türkiye'ye karşı açık ve şeffaf olmaya devam ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Votel, Suriye konusunda ise Rusya'ya yüklendi. Rusya'nın Suriye'deki tansiyonu önce yükseltip ardından ortaya çıkan gerilimi kendi yararına olacak şekilde çözmeye çalıştığını söyledi.

Rusya'yla birlikte İran'ın Esad rejimini desteklediğini ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı bozmaya çalıştığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ABD nin varligi dunyayi tehdit ediyor. Asil terorist sizsiniz. Turkiye olarak sizinde dersinizi verecegiz.
neden dikkat dağılıyor söz verildi çekilecekler diye eğer çekilmiş olsalardı şimdi oradaki insanlar savaşmak yerine oraları yeniden kalkındırmaya çabalarlar dı ama iki terör örgütünün başka hesabı olduğu için tersine çekilecekleri yerde oraya daha çok adam getiriyor savaşmak için Işid ila savaşmak için bu kadar çok adam sürdüler mi cephelerine ABD hala ikili oynuyor sanki pkk ve pyd nin yatıklarını görmüyor hiç bizimde görmememiz gerekiyor sanki bizdende bunu bekliyor herhalde adamlar Işid le Esad la çalıştıkları gibi birde ABD nin verdiği hiç bir sözü yerine getirmiyorlar ABD ise hala bunlar
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