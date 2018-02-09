HABER

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

GÜNDEM HABERLERİ | 09.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi yapılan açıklamada 'Türkiye ile iş yapmanın zor olduğu bir dönemdeyiz' ifadelerini kullanıldı.

Washington ile Ankara arasındaki gerilim, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla tırmanırken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın hafta sonu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

İsimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Afrin'e yönelik harekat için itidal çağrısı yapacağını, harekatın sınırlandırılmasını isteyeceğini söyledi. ABD'li yetkililer, 'Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, Tillerson'ın temaslarının zor geçeceği' değerlendirmesinde bulundu.

'TEMASLAR ZOR GEÇECEK'

''Ortağımız Türkiye ile iş yapmak içinzor bir dönem. Türkiye'nin ateşli bir söylemi var ve Tillerson'ın temaslarının zor geçecek'' diyen ABD'li yetkililer, ''Afrin operasyonu ne kadar çabuk biterse o kadar iyi'' mesajını verdi.

ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırımABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Tillerson

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Okuyucu Yorumları 77 yorum
İşinize gelmiyo dimi artık. istiyorsunuz ki dediğim dedik olsun.
eski Türkiye'mi sandın
yaw He He
Türkiye'nin dostluğunu kaybettiğinize çok pişman olacaksınız.
halen ABD ye yaranma peşindeyiz
Türkiye ile işlerin zor neden zor olduğunu kendinize sorun.Fetö başını vermeyeceksin.Pkk ve yansanayi örgütlerine,deaşa destek ve silah vereceksin, utanmadan sıkılmadan burada işlerin zor olacağını söyleyeceksin.Sahi niçin geliyorsunuz?
Hadı ordan şeytan hokkabaz
neden zor acaba ?
Bizim için farketmez Azdan Az Gider Çoktan Çok .. biz mehmetcigimizin arkasindayiz
tekerine çomak sokuyorya TÜRKİYE ondandır.
türkiyeyle mi iş yapmak zor yoksa gibi vatanımıza göz dikmiş çakallarla iş yapmakmı daha zor çakal sürüleri
kahpelik etmeseniz ikiyüzlü olmasanız türkiye anlaşması en kolay ülke 2 kere 2 i4 eder bir yanda pus bir yanda türkiye sen ikiyüzlü olmasanız türkiye çok kolay ülke
eeyyy amerika silah vermeyi kesmessen seni vururum.diyemez.niyemi anca irak a.suriye ye kurtlere habesistan a takunya istana veya muz cumhuriyetine horozlaniriz.eyy rte 2000 sonrasi emekliye intibak varmi.1999 oncesi ssk lilara emeklilik varmi.birak palavralari.
zorsa ne diye geliyon coni karsınızzda el pençe duran TÜRKİYE yok artık...
yaw He he
emperyalist abd kimse seni sevmiyor.iyiki varsın RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2019 TÜRKİYENİN GÜCÜNÜ DUNYA GORECEK, DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN
10 bin km uzaktan gelip teröristlerin yanında yer alan ey ABD, sizin burda işiniz ne.
Sizin yalanlarınıza eyvallah deyip başımıza ördüğünüz çoraplara eyvallah mı diyecektik geri zekalılar
sizin terör örgütleri ile iş yapmanız kolay oluyor galiba. yada emrinize göre hareket eden ülkeler
sizin iş dediğniz boyun eymek ondan kalmadı canım başka kapıya hadii
yaw He He. .ne oldu ? ülkeye demokrasi ve refah geldi de haberimiz mi olmadı?
sizin iş yaptıklarınız oratada teröristler bu demek oluyor ki sizde teröristsiniz......yolumuza çıkmayın çıkarsanız biz deaşa yada hizbullaha falan benzemeyiz,donu yırtık çapulcu abd....
Harekatı sınırlandırmak veya sınırlandırmamak kararı Türkiye Cumhuriyetine aittir, sen kim oluyorsun ABD, baş terörist.
Çıkarcı Amerika ne kadar şerefsizsiniz bu teröristleri siz çıkardınız. Allah dileğim inşallah sizin ülkenizde daha fazla olayların olması.
Niye geliyonuz ki.ne anlatacaksınız..sözünü tutmayan yalancı başkanlarınız var..sözünüze kim inanır.
noldu hainlerin yorumunu göremedim
hain babandır
yemedi mi
Zor oyunu bozar
kandırırken iyidi ..ama benim korkum;bu günler cilveleşmekten ibaretse yine kandiracaksiniz emin olun..Allah "Türk"kelimesinden korkan değilde,Türke Türkten başka dost olmadığını bilen liderler nasip etsin..
Hoşçakal ABD, merhaba RUSYA
TÜRKİYE GÜÇLÜ Bİ DEVLET TÜRKİYE TEKNOLOJIK SİLAHLAHLANMAYA VE EKONOMIK YONDEN GUCLENIRSE KURESEL BIR GÜÇ OLUR
bu abd hiçbir ülkenin dostu değil sadece israile hizmet ediyor bütün ülkeleri kullanıp tek olma hedefinde bunu artık herkes görsün vede bilsin onların hesaplarına göre türkiye suriye gibi karışmış bölünmüş olması lazımdı keza bu darbe girişimi başarılı olsaydı olurdu da halkımız sayesinde bu önlendi halk derken markete atm kuyruklarına girip şimdi klavye kahramanlarını buna katmiyorum tabiiki omlara baksan hepsi atatürkçü ama çoğu vatan sevgisinden yoksun terörist seviçisi
gemiciklere ambargo koyarım bak dediğinde opesyon menbiçe girmden biter aha göreceksiniz buraya yazıyorum.döner döner okursunuz.
evet bay tillerson, bundan sonra türkiye ile iş yapmanız pek kolay olmayacak. türkiye artık ikiyüzlü alçakla ile kolay kolay iş'te yapmaz işbirliğide yapmaz.
Türkiye artık senin bildiğin Türkiye değil gerizekalı dangalak.Biz ülke olarak uyandık ve size başkaldırdık.Bedeli ne olacaksa olsun öderiz ama size de fazlasıyla ödetiriz.Dünya terörünün kaynağı sizsiniz.Ülkeleri bölmek,kargaşa yaratmak ve buna benzer şeylerle meşgul edip öte yandan İsrail ve ABD çıkarlarını insan kanının önünde tutan soysuzlarsınız siz.Her şeye maydanoz oluyorsunuz,Allah sizin belanızı versin.
O kadar kompleks değil ABD'ya... Sizin seçiminiz müttefiklikten yana olmadı.. Sizin desteğinin ÖSO ve Türkiye olsaydı, İŞİD'e karşı daha bir anlamlı olurdu diye düşünüyorum.. Siz İŞİD'i sonradan görme demokratik ünvanı verilmiş önceden benimsenmiş kabul görmüş PKK'nin kolları ile yapıyorsunuz.. Bizde ona bozuluyoruz..
AMERİKA.. PİYON ARIYOR... DESTEKLEDİĞİ.. TERÖRİSTLER.. BAKTI Kİ GÜÇSÜZ.. YANDAŞ ARIYOR.. SURİYE... AMERİKANIN SONU OLACAK.. VİETNAM BATAKLIĞINDAN.. ÇIKAMADIĞI GİBİ.. SURİYEDE.. BATACAK...
sen tomm benn jeri dewri geçti koçum dönde arkana bak ihanetle dolu o incirlikte bitecek hainler
istekleri kabul ettirmek zor deki anlayayım by co
zor olan sizsiniz.Kahpelik,yalan ,iki yuzluluk sizde,ne hak ne hukuk dinlersiniz. Çıkarıniz icin ülkeleri batiran,sonrada tereyağı gibi üste çıkan sizsiniz.Turkiye maskenizi düşürdü.Anca gidersin.
tabi herşey istediğiniz gibi olmuyor karşı duran biri var
keMAL beceremedi sahipleri geliyo
@tahsin.ozkara Tahsin Özkara Bey; CHP; FETÖ Terörist dediğinde karşı çıkmıştınız HATIRLADIN mı! TSK ya Kumpas Kuruluyor dediğinde karşı çıkmıştınız HATIRLADIN mı! KPSS de Kumpas Kuruluyor dediğinde karşı çıkmıştınız HATIRLADIN mı! ÖSYM de Kumpas Kuruluyor dediğinde karşı çıkmıştınız HATIRLADIN mı! Barzani Bayrağı Dikilmesin dediğinde karşı çıkmıştınız HATIRLADIN mı! PKK + Bebek Katili ile Görüşülüyor dediğinde karşı çıkmıştınız HATIRLADIN mı! Kanmayın ve Kandırmayın! Kimseye MAL Demeyin. GÜNAHA GİRİP, BİRİLERİ için öbür Dünyanızı Karartmayın ! MAL Kime Demiştiniz ? Saygılarımla.
????
ABD denen şerefsizleri ülkeye bile almamak lazım
Bence kalkın gidin incirliğe ABD ordu envaltellerine el koyun türk milleti adına, ve adamların kafasına çuval geçirin. Ne büyük bir millet olduğunuzu gösterin. be amk larım. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 6. filoyu saldırdıkları zaman neden ABD İltimatonlarına uyup Denizi ve arkadaşlarını astılar. Batıdan uzaklaşıp (Rusya sovyet birliği kucağına oturulacak.) daha düne kadar sosyalizim ve kominizim karşıtlığı yapanlar. ne olduda şimdi onlarla bir hareket ediliyor. Allah Türk ve kürt halkına yardımcı olsun. olan biten bu halkın çocuklarının başına geliyor. gencecik fidanlar ana kuzuları ölüyor.
Diğer Haberler
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.