ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

Washington ile Ankara arasındaki gerilim, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla tırmanırken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın hafta sonu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
İsimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Afrin'e yönelik harekat için itidal çağrısı yapacağını, harekatın sınırlandırılmasını isteyeceğini söyledi. ABD'li yetkililer, 'Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, Tillerson'ın temaslarının zor geçeceği' değerlendirmesinde bulundu.
'TEMASLAR ZOR GEÇECEK'
''Ortağımız Türkiye ile iş yapmak içinzor bir dönem. Türkiye'nin ateşli bir söylemi var ve Tillerson'ın temaslarının zor geçecek'' diyen ABD'li yetkililer, ''Afrin operasyonu ne kadar çabuk biterse o kadar iyi'' mesajını verdi.
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