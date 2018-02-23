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Adnan Oktar'a bir şok daha! AİHM kararını verdi

GÜNDEM HABERLERİ  | 23.02.2018 21:03 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Adnan Oktar'ın Ekşi Sözlük üzerinde kişisel haklarına saldırı içeren yazılar yayımlandığı iddialarıyla ilgili dava hakkında Türkiye aleyhinde yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

Adnan Oktar'a bir şok daha! AİHM kararını verdi

AİHM, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın başvurusunu değerlendirdi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başvuru, Türk yargısının kararı ve Oktar'ın iddialarının incelenmesinden sonra oy birliğiyle kabul edilemez bulundu.

Ret kararında, kullanıcıların internet ortamında fikir ve görüşlerini açıklarken geleneksel basından daha hızlı ve daha az kontrollü olabildiği, basın organlarının hakaret ve kişisel haklara saldırı içeren içerikleri engellemek amacıyla etkili önlemler almalarına rağmen, saniyelerle sınırlı süre zarfında bazı düşünce ve görüşlerin okuyucuyla paylaşılabildiğine vurgu yapıldı.

"İSPATLANAMADI"

Oktar'ın iddia ettiği saldırı ve hakaret içeren yazılar hakkında mahkemece erişime geçici engelleme kararı verildiği, daha sonra ise bu içeriklerin varlığının başvuran tarafından ispatlanamadığı kaydedildi.

Adnan Oktar, 2005'te Ekşi Sözlük aleyhinde Türkiye'de başlattığı hukuki sürecin aleyhine sonuçlanmasını gerekçe göstererek, Türk yargısının özel hayatına saygı çerçevesinde haklarını koruyamadığı, geçici kapatma kararı veren mahkemenin kararının daha sonra değiştirildiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yargılamada ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesinin ihlal edildiği ve Ekşi Sözlük lehine karar verdiği iddiasıyla AİHM'e başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
atın bu ŞARLATANI da içeri,,,kedicikleride ,,,,,,,,,,
Adnan Hoca yı boşverin de,o kedicikler ne olacak ?
barınağa gönderilecek :)
HE YA BİNLERCE SORUN DERT VARKEN BAŞIMIZDA AFRİN BİTTİ DİGER SORUNLAR BİTTİ ÜLKE RAFAH İÇİNDE SEN KALDIN BE CANINIZ CEHENNEME ALÇAKLAR CUMHURİYET ÜLKESİNDE ALÇAKLIK ALDI BAŞINI
adnan hoca neysede kediciklere sahip cikalim
bu adam neyin nesi ?’ kimlerin planı ?
Güzel dinimiz kimlere kaldı?
adamın çokta umurundaydı..!
Adnan hocanın askerleriyiz :)
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