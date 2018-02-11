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Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

GÜNDEM HABERLERİ | 11.02.2018 16:33 | Son Güncelleme

Afrin'de dün 9 askerin şehit düştüğü 1027 rakımlı tepede çıkan çatışmada, PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp saldırdıkları ortaya çıktı.

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

PYD/PKK'lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor. Güvenlik kaynakları, dün 2'si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekat bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.

KOMANDOLAR 40 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK'lı teröristin yardıma giden komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi.

Bölgenin birkaç saat sonra tamamen teröristlerden temizlendiğini, köşeye sıkışan PYD/PKK'lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak bu tür saldırılar düzenlediklerini aktaran güvenlik kaynakları, harekatın başından itibaren sivillerin can güvenliğinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami özen gösterdiğini vurguladı.

Öte yandan TSK unsurları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla harekat bölgesinde ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen köylerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ile tuzaklar bulunduğu, bu patlayıcıların tek tek imha edildiği öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin şehit asker PKK

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
komutan ben olsaydim sivillerle beraber hepsini bombalardim. 1 turk askeri dunyaya bedeldir. yaşa mustafa kemal paşa yaşa.
şehitlerimize allah,tan rahmet kaderli acılı ailelere baş sağlığı dileklerimle şehitler ölmez vatan bölünmez müslüman türk ulusunun ikinci adıdır ama gelelim bunlar kalleş ermeni siyonist yahudi ordusudur benim mehmetciğim bunlara kanmasın sakın sakın karşınızdaki düşman çok kalleş adi ve şereften yoksul dur. benim mehmeciğim bunlara kanmasın gerekirse,ki canından şehit olacağı bunların leşleri olsun canlarım can evlatlarım sakın bunlara kalmayın bunlara aldalmayın gereken neyse onu yapın ama çok dikkatli olun sivil halka kurşun sıkmaz benim canlarım ama maalesef bunlar kalleşinde ötesi sıkın.
Yazik yazik bunlarin hesabini allaha nasil wereceksiniz... allah size hidayeti nasip etsinn yoksa ahirette hesap zordur.. vesselam
Kahpeler başka türlü TÜRK ASKERİ ile baş edemez zaten.. Kahpe soyları
Kahpe terör her kahpeliği yaparken yandaş abd ve Avrupa sizde bu terörün kanında boğulacaksınız.
KAHPE evlatları kahpece iş yapar. Bunların analarını babalarını da bulup kesmek lazım böyle şerefsiz evlat yetiştirdikleri için.
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