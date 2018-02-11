Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

PYD/PKK'lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor. Güvenlik kaynakları, dün 2'si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekat bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.