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Afrin'de flaş gelişme! Terör örgütü liderleri kaçıyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

Afrin'de flaş gelişme! Terör örgütü liderleri kaçıyor

AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı terörist İRAN

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nereye kadar kaçacaksiniz acaba
Allah ım Sizleri korusun,her daim yanınızda olsun.Kur an okuyup Dualar ettim şu an sizlere,,,Dualarımız Sizlere anında ulaşsın Allahım yar ve yardımcınız olsun.Aslanlarımız helal olsun Sizlere helal olsun,,,sadece istediğimiz acele etmeyin dikkatli olun,emin olmadan adım atmayın,,,Zafer Sizin inş.
iç işleri bakanlarımı kaçmış ya bunalar kendilerine bakamıyor oradaki millete nasıl bakacak.
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