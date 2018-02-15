Afrin'de son dakika gelişmesi! Peş peşe saldırdılar: 17 asker yaralı

Afrin operasyoundan pğeş peşe saldırı haberleri geldi. Zeytin Dalı Harekatı 27’nci gününde sürerken, Afrin kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapnelinin isabet ettiği 10 asker olay yerinden tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahale edilen yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bir saldırı haberi de akşam saatlerinde geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunda 7 askerin yaralandığını duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Böylece Afrin harekatında yaralanan asker sayısı akşam saatlerinde 17'ye yükseldi.