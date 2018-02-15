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Afrin'de son dakika gelişmesi! Peş peşe saldırdılar: 17 asker yaralı

GÜNDEM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Afrin'den gelen son dakika haberine göre Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapneli isabet eden 10 yaralı asker Türkiye’ye getirildi. Öte yandan TSK, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde 7 askerin daha yaralandığını duyurdu.

Afrin'de son dakika gelişmesi! Peş peşe saldırdılar: 17 asker yaralı

Afrin operasyoundan pğeş peşe saldırı haberleri geldi. Zeytin Dalı Harekatı 27’nci gününde sürerken, Afrin kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapnelinin isabet ettiği 10 asker olay yerinden tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahale edilen yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bir saldırı haberi de akşam saatlerinde geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunda 7 askerin yaralandığını duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Böylece Afrin harekatında yaralanan asker sayısı akşam saatlerinde 17'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Son dakika PYD asker

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BİR HIRSIZ VE ÇETESİ UĞRUNA NE GÜNEŞLER BATIYORR...
@rehber1953 yorumlara baktımda..İYİ partililer PKK_PYD_HDP liler ve CHP liler HEPSİ agızbirliği etmiş Reis e saldırıyor halbuki haber Yaralanan Askerlerimizle ilgili ama sizin işiniz bu, Hava durumu haberlerinde bile birşekilde lafı Reis e getirmeyi biliyorsunuz
padişahın oğluna bir şey olmasın gerisi kimin umrunda
savaşın içinde hain saldırı nasıl oluyor bazen cok anlamsız baslık atıyorlar
Emine kürsülerde vicdandan bahsediyor milyarca doları sıfırlayan bilo büro damat ferit askerlik yapmıyor kocası SARAYDA ABD li dostlarını ağırlıyor papazlarla el ele poz verip verip gulucukler saçıyor PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayıp hiç de vicdanen rahatsız olmuyor
gül mü atacaklardı...
Konustugun zaman Hain diyorlar) baskasinin topraklarini işgal etmeye gittiginizde ordaki insanlar sizi ciceklerlemi karsilayacakti.
tayyibin oy deposu olarak ülkede tuttuğu leş hain araplar yüzünden benim askerim orda şehit oluyor ne kadar arap varsa cehennemin dibini boylasın hepsi gebersin
Ülke için millet en sevdiklerinden vaaz geçiyor. Ama ülkede ise Suriyelilerden geçilmiyor. Askerliğini yapmış bütün Suriyeliler gitsin toprakları için savaşsınlar. Ben senin toprağın için şehit veriyorsam bedel ödüyorsam senin umurunda olmuyorsa biz kardeş olamayız..
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