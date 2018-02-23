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Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 23.02.2018 16:30 | Son Güncelleme

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK'dan yapılan açıklamada 'Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları gözlenmektedir' ifadeleri yer aldı.

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de devam eden Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” başarıyla sürdürülmektedir.
Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetler, Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde yürütülmektedir.
Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Zeytin Dalı Harekâtının maksatlarından biri de “Afrin Afrinlilerindir” gerçeğinden hareketle dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerini sağlamaktır.

Ayrıca teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde yaşayan halka şu ana kadar ihtiyaç duydukları gerekli tüm insani yardımlar yapılmakta ve halkın harekâta olan olumlu yaklaşımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sevgisi açıkça görülmektedir. Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları da gözlenmektedir.

Terör örgütleri başta olmak üzere bazı kişi ve kurumlar tarafından geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar kullanılarak kara propaganda yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gerçek olmayan fotoğraf ve videolar servis edilerek Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.

Buna ilaveten Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mensuplarına sivil elbise giydirdiği, eğitimlerini ve terör eylemlerini sivil kıyafetli olarak gerçekleştirmelerini sağladığı bilinmektedir. Bölgeden temin edilen görüntü ve bilgiler de bu hususu teyit etmektedir. Bu çerçevede eli silahlı, terör örgütü sığınak ve korunaklarını kullanan ve askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil kabul edilmesi de elbette mümkün değildir.

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ terör örgütü ile mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadele konusunda en ufak bir sapma olmadığı gibi tam aksine söz konusu terör örgütü ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından diğer ülkelerden çok daha fazla katkı sağlanmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

Zeytin Dalı Harekâtı, meşru zeminlerde masum insanlara ve çevreye zarar vermeden en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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TSK Afrin Son dakika

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
işallah Türkiye ve TSK sayesinde evlerinden yurtlarından sürülenler evlerine dönecek ;bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım demiş,suriyeller elbet vatanına dönecek;
HALK mı YOKSA HALK GMRÜNÜMLÜ TERÖRİST Mİ ?
dönenler terörist olmasa bari. gerçi olanı bir daha vururuz sıkıntı yok :)
allah silahlı kuvetlerimizin tüm bireylerini korusun. gelseler ne olur geri dönmek zorundalar
turkiyedekilermi evlerine geri dönüyor
@5870 sen öyle san onlar türk vatandaşlıgına bile geçtiler bir kelle bir oy demek bu akp icin artık burası yeni türkiye alış alış
@5870 keske donseler
insanlari öldür yerlesim yerlerini mahvet terörist öso ile din tüccarlarliği yap sonra eve geri donuyorlar, soru şu hangi eve?!!
İŞTE BİZDE BU TABLOYU GÖRMEK İSTİYORUZ ZALİMLER DE GÖRSÜNLER İNSANLIK NEDİR
zeytin dalına karşı çıkan afrne girmeyin diyen operasyon yapmayın diyen ama bunların aynısını abd yaptığın da sesini çıkaramayanlar bugğne kadar abdnin terörden temizlediği hangi yere halk geri dönebilmiş 1 tane örnek gösterin bugün orada 30un üzetinde şehit verdiysek yada nusaybinde surda şırnak hakkaride binlerce şehit verdiyse sivil halka verdiğimiz önemden dolayı ama bunu bile anlamayacak HAİN ler var içimiz de ne yazıkki
TSK hainlerden temizlenince dışarıya bilgi sızmayınca daha bir yakışıklı oldu sanki... umarım suriyeliler onlara yaptığımız şevkate ihanet etmezler yolları açık olsun...
çok şükür rabbin kimseyi yurdundan yerinden etmesin. batılı zalimler olmasa kimse evini barkını bırakıp gurbet ellere gidermi hiç. limya, yemen, ırak, suriye buralarda ateşi yakan zlaim batı ama eylemi yapanlar tefrikaya kurban giden yine sözüm ona müslümanlar. esede nasıl müslüman dene bilirki. bir müslüman zulm etmez , masum çocukları halkı hastahneleri bombalamaz
sallamayın ya... kim geri döner bu yağlı bağlı şartlarda... çocukları sınavsız üniversiteye girecek devlet para yardımı yapacak istedikleri gibi özgür yaşayacaklar ve burayı bırakıp gidecekler.. aptal olmaları gerekir.
Peki orada ypgyi destekleyen % 60-70 halk ne olacak
@asdoper04 O ZAMAN ONLARDA GEBERİR .TEK YOL VAR ÖNCE ALLAH A SIĞINACAKLAR SONRA TÜRKİYENİN VE ALBAYRAĞIN ALTINDA SAYGIYLA YAŞIYACAKLAR ÇAPUTLARIN ALTINDA DEĞİL .BÜYÜK ŞANLI ALBAYRAK HERKESE YETER
tsk oraya barış mü götürdü
@erhan21212017 Evet şüphenmi var
Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ne zaman ülkelerine dönmeye başlayacaklar acaba?
O cografyayi iyi biliyorum defalarcada gitmisligim var .Yerli halk denen birsey yok hepsi yaslisi genci cocuklari bile pyd pkk lidir yerli halk budur malesef
Kurur kaynağımız, göz bebeğimiz askerlerimiz sizinle kurur duyuyoruz. Allah yardımcınız olsun. Allahım sizleri korusun . İnşallah görev bitince, hiç zayiat veremeden evlerinize ve sevdiklerinize kavuşursunuz.
Doğu Guta'dakiler o bölgeye çekilmeye başladı, yalan haber.
hangi eve la?hangi ülkeye?
Esenyurtta adres sormaya bile turkce bilen yok. Burdakileride alsaniz olmaz mi.
gerçek-2018 terör propagandası yapıp tsk lerini aşağlıyor lütfen şikayet edin
Bakıyorum bu kadar can ölmüş,yerinden yurdundan olmuş.Koca BM niçin kuruldu anlamadık.Efendim Esat kendi teröristlerini öldürdü,katil oldu.Peki muhaliflerin eline silah verenler Esat kadar kötü değil mi?Muhaliflerin öldürdüğü insanları saymışlar mı?Utanma duygusu ölmüş .
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