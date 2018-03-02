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Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'lı teröristler, 1083 rakımlı tepede Mehmetçiğe haince saldırdı fakat askerimiz teröristlere geçit vermedi. Çatışmalarda F-16 sisli hava yüzünden bombardıman yapmakta güçlük çekiyordu ki, kahraman bir Türk komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız bizi vursun teröristler de ölsün.

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Afrin'de 100'ü aşkın PYD/ PKK'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Kahramanca direnen Mehmetçik 22 teröristi öldürürken 8 askerimiz şehit düştü. Fakat 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi.

'UÇAKLARIMIZ BİZİ DE VURSUN'

Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o kahraman komutanın çağrısını Habertürk TV'de anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin görüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman bir komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek bir örneklerden biri.

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Anahtar Kelimeler:
F-16 Afrin şehit kahraman komutan

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Vatan size minnettar.Allah'ım hepinizi korusun kollasın Asil TÜRK evlatları.TENGRİ BİZ MENEN.
Milleti Vurup,sonrada Yunanistana kaçan Darbeci Kahpeleri "asker "zanneden Soysuzlar ASKER GÖRSÜN Darbeci Alçaklar Ordudan atıldıkça"TSK yı zayıflatıyorsunuz" Diyen KAHPELER ASKER GÖRSÜN
kürt terörist ne anlar bundan.hainlik kanlarında var
Allah yar ve yardımcınız olsun.Bu nasıl bir duygu anlatılmaz bence.
iyiki böyle askerlerimiz var. içimizdeki gereksiz onun oğlu askere gitmedi bende gitmem deyip geçen korkaklarda umarım defolur gider. o askerler o gitti bu gitmedi demiyor adam şahadeti göze almış bunun anlamını kabul etmeseniz bile susun azıcık saygınız olsun.
COK ABARTMIŞSIN NE ARA GITTIN ISTANBULDAN AFRINE NE ARA GORUSTUN BIZIDE VURSUN NE DEMEK ŞIMDI 8 SEHIDI KENDIMIZMI VURDUK.. BUNLAR KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ CIKARIYOR BU MIHRAC URAL ÖLDÜRÜLDÜ DE DEMISTI HER ŞEY MAŞA BASINDAKI GIBI DEĞIL KOCUM
komplo teorisi; acaba uçaklar bizim askerleri mi bombaladı?
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda İstiklal uğrunda, namus yolunda Can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, Son va...tan parçası geçerken ele, Mehmed'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanının akıttığı yerdir. Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti Yaptığı bu tümsek, amansız çetin Bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Bu iman gücü oldukça şehadete yürüyen milleti kim durdurulabilir..
allahım senin gibi askerleri basimizdan eksik etmesi allah yardimciniz olsun yigitlerim
KEŞKE KANDİLDEKİ KANSIZLAR VE DİĞER HEPSİ AFRİNE SIZSA DA TOPLU HALDE İMHA ETSEK. BİDE ASKERİMİZİN BAŞARISINI BEĞENMEYEN YORUMCULARI MERCEK ALTINA ALMAK LAZIM Kİ İÇERDEKİ PKK LILARDA YAKALANSIN.
Ölümü korkutan Türkler !
Çok acayip bir şey değil Tarihi okuyun benzeri çok o yüzden en büyük asker bizim asker
Bu komutanı tanıyorum, o çok baba bir insan
yarabbi sen yardım et askerimize
helal sana yiğit asker bu terorıstlere dünyayı baslarına yıkın afrin de tas taş ustune bırakmayın inşallah yıkın baslarına torağa gömün kı sehıterımız rahat uyusun
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 582 Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... Seni ancak ebediyyetler eder istîâb. "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına; Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, (4)
allah yardımcıları olsun
şehitlerimizi can kaybı diye manşete taşınyan kansızlar utanırmı acaba!! Bu milletin ömerleri burakları fethileri bitmeyecek Allahın izniyle
Yalanında bir dozu olsun artık.
Abdulah ağar boş konuşuyorsun... bizide vursun hadi ordan çakal oradakilerin alayı BOZKURT TÜRKLÜĞU şeref sayan yiğitler Andimizi 7 yaşında karda fırtınada okuyan Oğuz boylular bir BOZKURT'u 1000 çakala değişmem !!! Hiç bir Komutan da değişmez (BÖRÜ)
SONUNU DÜŞÜNEN KAHRAMAN OLAMAZ.(ŞEYH ŞAMİL)
kahramanlar üreten bu milleti kimse dize getiremez Allahın izniyle
Şehitlerin ölü olmayıp diri olduğu hakikati Al-i İmran suresinde de şöyle beyan buyrulmaktadır: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetmeyin! Bilakis onlar diridirler; Rab’leri katında rızıklanırlar. Allah’ın fazlından verdiği nimetlerle mutludurlar. Ayrıca, henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiç bir korku ve keder bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah’tan gelen bir nimet ve keremin müjdesi ile sevinirler. Muhakkak ki Allah-u Teâlâ müminlerin ecrini zayi etmez.” (Al-i İmran 169-171) ALLAH SABIR VERSİN AİLELERİNE VE SEVENLERİNE
Bu memleket meselesi bir ölür bin diriliriz.
kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için
SELAM SİZE
Allahım sen ne güzel vatan evlatları yaratıyorsun ? Bu nasıl yüce vatan sevgisi ? Allahın izni ile bu iman bu asker ve bu millet ebediyyen var olacaktır.
herşey vatan için bu vatan için ölmeyecek kişi önce soysuz sonrada pkk ve yandaşıdır
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına, Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem; Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 583
İŞTE TÜRKTEN BU YÜZDEN KORKULUR
Türk askeri Bulunduğu yeri terk etmez.Bunlar Çanskkaledeki Yahya çavuşun,57.Alayın torunlarıdır.
farkımız var bizler ÖLÜME gülerek gidebilecek kadar cesur ve asker toplumuyuz.örgütcüler ve destekleyenler bilin ki yardım almaya alışan emir almaya da alışır.
bu vatana ihanet edende var,ihaneti "olan garibanın çocuğuna oluyor"diyerek gizleyenide var..şehit olan;önce içindeki iman sonra vatan ve millet için şehit oluyor.. Allah'ım şehitlerimizin ailelerine vefa borcumuzu ödemekte kusur vermesin bizlere!
BAŞ DA KAN EMİCİ SÜLÜK ZALİM ABD VE TÜM ELİ KANLI KÖPEKLERİ BESLEYEN İSRAİL AVRUPA BİLSİN Kİ BESLEDİKLERİ KÖPEKLERİ GEBERECEK KALAN İTLERDE KENDİLERİNİN BAŞINA BELA OLACAK İNŞALLAH BU ORTA DOĞU BU SOYSUZLARIN SONU OLACAK ELİ KANLI BU DEVLET İDARECİLERİ DE AKITTIKLARI KANIN BEDELİNİ CEHENNEMİN DİBİNDE HESABINI VERECEK İNŞALLAH
Türkiye bence bir yerde yanlış yapıyor, Afrin’den önce münbiä?&YH?\?X?Z?\?K0???????H\?ܚ\?\?HܘYZ?H[Y\?Z?[?\??\?\?H\?Z?\?]?q'?1,^[܋??[?\?[\??Y[?ܘ^XH?]H?^??O??^?[H[\?Yq'?[Z^?[?\?H?H?\??ۜ?Z?H?\?X?q'?,[q,^????[\?H?H\?ܚ\?\?H]1,Z??[?H\?Z?\?H?]?qg??[?[\??\?^[ܛ\?ۛ\?,[?H??]]HY\??^?\?Hp???p??H?]?qg?p??Z?\?,H[?ܘ^q,H?\?X?Z?1,K?
bizim gençlerimiz şehit olurken suriyeli gençlerin ülkemde rahat rahat dolaşması kanıma dokunuyor arkadaş:(((
Bu hikaye IŞİD ile savaşırken etrafı çevrilen bir kahraman Rus askerine aittir.. Etrafının çevrildiğini gören asker rus uçaklarına olduğu yerin koordinatlarını vererek uçakların orayı bombalamasını istemiş ve istediği de olmuştu.. kendisiyle beraber birçok kuduz köpek de öldürülmüştü..
allah korusun
Varmı dünyada boyle onurlu böyle vatansever boyle gururlu bir ordu daha..Rabbim Türkü ve Türk ordusunu korusun
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