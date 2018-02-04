Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
ŞEHİDİN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.
1 yıllık evli olan Gaziantep Fevzipaşa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Evren'in acı haber şehidin Osmaniye'de oturan ailesine verildi. Baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verilirken, haberi alan aile yakınları ve akrabaları babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi.
ŞEHİDİN EVİNİN BULUNDUĞU SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, öğle namazına müteakiben İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.
HATAY'DA HAİN SALDIRI! YARALI ASKERLER VAR
Öte yandan Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
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