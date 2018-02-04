HABER

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) gelen son dakika açıklamasında Afrin Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı belirtildi. Şehitlerin kimlik ve memleketleri belli oldu, acı haber baba ocaklarına ulaştı.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ŞEHİDİN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

1 yıllık evli olan Gaziantep Fevzipaşa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Evren'in acı haber şehidin Osmaniye'de oturan ailesine verildi. Baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verilirken, haberi alan aile yakınları ve akrabaları babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi.

acihaber

ŞEHİDİN EVİNİN BULUNDUĞU SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, öğle namazına müteakiben İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.

HATAY'DA HAİN SALDIRI! YARALI ASKERLER VAR

Öte yandan Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler varHatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit asker Afrin TSK

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

İlginizi Çekebilir

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

İstanbul'da metrobüs kazası!

İstanbul'da metrobüs kazası!

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Esrarengiz kazının yapıldığı alan çökmeye başladı

Esrarengiz kazının yapıldığı alan çökmeye başladı

Okuyucu Yorumları 33 yorum
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken... kendi çocukları ya çürük yada bedelli gemicik yuzduruyor... bedelini bakan cocuklari degil VATAN çocukları oduyor.. ALLAH Türk'ü korusun ve yüceltsin.. şehitlerimizin ruhu şad olsun
Ne alaka yazık şehit haberleri üzerinden siyaset yapıyorsunuz
Allah tan Şehidlerimize Rahmet yaralılarımıza şifa duamızdır Bu Topraklarda Bin yıldır Şehid veriyoruz Gerekirse Bin yıl daha Şehid veririz yinede o alçaklara göz açtırmayız Niyetleri okuyamayız ,ama yinede yazılanlardan az çok belli oluyor Çakallık peşinde koşmayın Bu Harekat yapılmamış olsaydı ,En az 100 yine Bu Milletin Evlatlarının ve Gelecek Nesillerinin başına bir bela olarak kalacaktı Bize düşen Askerin ve Devletin yanında olmaktır gelelim sana MYNET! Vardiya değiştiğinde zihniyette değişiyor galiba! Yazdıklarımızı direk çöpemi atıyorsunuz Mynetteki Hewaller? boşa yazmayalım
Afrin demeyin şuna.Henüz Afrin ışıkları bile görülmüyor.Bu gidişle Afrin kentine 15 günden önce de varılamayacak.akp orduda subay bırakmadı ki adam gibi plan yapılsın.Afrin Türkiye sınırına hem kilis hem antakya tarafından 30 kilometre uzaklıkta.ve önünde tepeler var bunlara dağ falan deniyor ama yukseltisi 700 metre ortalama.ve onlarca tepe var.Şimdi asker burayı temizleyerek geliyor ama boşaltığı alan ne olacak?orada kimseyi bırakamazsın.asıl pkk varlığı Afrin merkezinde ve 10 bin silahlı terörist var deniyor.şehir nüfusu da yaklaşık 400 bin.kısaca en iyi ihtimal en az 150 şehit veririz
Allah rahmet eylesin.Canımız yanıcak ama inşallah bu musibet (pyd) inde hakkından geleceğiz.
Allah tan Şehidlerimize Rahmet yaralılarımıza şifa duamızdır Bu Topraklarda Bin yıldır Şehid veriyoruz Gerekirse Bin yıl daha Şehid veririz yinede o alçaklara göz açtırmayız Niyetleri okuyamayız ,ama yinede yazılanlardan az çok belli oluyor Çakallık peşinde koşmayın Bu Harekat yapılmamış olsaydı ,En az 100 yine Bu Milletin Evlatlarının ve Gelecek Nesillerinin başına bir bela olarak kalacaktı Bize düşen Askerin ve Devletin yanında olmaktır gelelim sana mynet! Vardiya değiştiğinde zihniyette değişiyor galiba! Yazdıklarımızı direk çöpemi atıyorsunuz Mynetteki Hewaller? boşa yazmayalım
Ya palermo nedir ya. Münafık adı...Müslüman isen bu adı kullanma. Türk değilsen hiç boşa yazma...
hükümet suriye politikasında, pkk ile barış sürecindeki gibi çuvalladı. Geride onca şehit gazi ekonomik zarar kaldı. Olsun yol yapiyi hizmet yapiyi
3 saatte Afrinde oluruz diye manşet attı havuz medyası şimdi de yaza doğru bu iş biter diyorlar. Acaba birileri bizi kandırıp suriye bataklığına bile bile mi çekti. hergün Evlatlarımız şehit oluyor birileri bunu oy için meydanlarda kullanılıyor. herkesin bunu düşünmesi lazım; bu savaş ülke menfaatleri için se neden mitiglere malzeme oluyor. milli meseleler siyasete konu olmayacak kadar hassas , evlatlarımızın canı bir o kadar kıymetlidir. şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. bir daha bu haberleri almamak için dua ediyoruz. günah kiminse vebalini onlar çeksin.
herşey bop planına bir kişinin kararıyla katılmamızla başladı.15 günde şam'da cuma namazı kılamadık,bol bol cenaze namazı kılıyoruz,sınırlarımız pkk pyd doldu,,şimdi eski duruma gelmek için savaşıyoruz,,sorumlu yerli yerinde her gün konuşuyor
afrini almak şöyle dursun afrin kent sınırına yaklaşmak bile büyük başarıdır..daha şimdiden onlarca şehit verdik.ayrıca o uçakların tankalrın yakıtları uçakların attığı her bomba binlerce dolar para..şehitlerimiz yanında bir de ciddi bir maddi kaybımız var..olsun 1 milyar dolar da afrin savaşına harcarız..suriyeli mültecilere bunun 10 katını harcadık.1 milyar dolar ne ki..!
Allahım mekanlarını cennet eylesin.Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
bu garibanların hepsi başkanlık koltuğu uğruna ve amerikanın taşeronluğu için ölüyor burdaki ak MAL larda bunu savunup alkışlıyor..ülkedeki suriyeli pislikler ülkenin kanını emerken bizim gariban fakir çocukları gençlerimiz bu pislikler için ölmeye devam ediyor...yobaz akpkk bunları yaparak ülkenin kanını emip iç savaşa götürüyor...
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin,yaralı Askerlerimize acil şifalar versin Rabbim.o kadar kolay değilki,zorluğunu orada ki Askerimiz biliyor.Ne olursa olsun,emin olmadan adım atmasın Askerimiz,acele işimiz yok yeterki sağlam gidilsin.Devletimizin Askerimizin yanında olacağız Birlik zamanı,Vatanını Bayrağını düşünen,bu günlerde düşmanı sevindirecek sözler söylememeli.Türk Milleti üstesinden gelecek mutlaka beraberlik zamanı.bu zamanda olumsuz konuşmamalar yapmamak lazım,bu bir operasyon Şehidimiz olur,keşke hiç olmasa.Türk Askeri Türk Milleti bunun bilincinde,bir canım var feda olsun Vatanıma
Esnaflar arasında konuşuyoruz, yarın biz çekilip çıktığımızda afrinden emanet bıraktığımız öso menfaati doğrultusunda pyd yada rejime yada amerikaya yada rusyaya afrini verirse şehitlerimiz geri gelirmi zararımızı masraflarımızı öso ödermi
1974 de kıbrıs harekatında ŞANLI ORDUMUZ 24 günde silip süpürdüler rumlardan 4bin ölü 12 bin yaralı.Bu arada tüm dünya bize ambargo uyguluyordu.Bir kaddafi yardım etmişti bize.Şimdi afrin denilen yer kıbrısın 20 de biri kadar bile değil.Birçok Türk ve arap ülkesi arkamızda.Akp'nin ikiyüzlü siyaseti ikiyüzlü dış politikası dansöz gibi saatbaşı kıvırtması TSK'nin da elini kolunu bağlıyor.Çünkü bir saat önce yüzüne gülen akp bir saat sonra sırtına hançeri sapliyor.TSK yi rahat bıraksınlar 2-3 gün içinde suriyenin 100 km kadar içerisine girer.Ordumuz orayı da siler süpürür evvelallah..
Allah rahmet eylesin
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin,yaralı Askerlerimize acil şifalar versin Rabbim.o kadar kolay değilki,zorluğunu orada ki Askerimiz biliyor.Ne olursa olsun,emin olmadan adım atmasın Askerimiz,acele işimiz yok yeterki sağlam gidilsin.Devletimizin Askerimizin yanında olacağız Birlik zamanı,Vatanını Bayrağını düşünen,bu günlerde düşmanı sevindirecek sözler söylememeli.Türk Milleti üstesinden gelecek mutlaka beraberlik zamanı.bu zamanda olumsuz konuşmamalar yapmamak lazım,bu bir operasyon Şehidimiz olur,keşke hiç olmasa.Türk Askeri Türk Milleti bunun bilincinde,bir canım var feda olsun Vatanıma
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin,yaralı Askerlerimize acil şifalar versin Rabbim.o kadar kolay değilki,zorluğunu orada ki Askerimiz biliyor.Ne olursa olsun,emin olmadan adım atmasın Askerimiz,acele işimiz yok yeterki sağlam gidilsin.Devletimizin Askerimizin yanında olacağız Birlik zamanı,Vatanını Bayrağını düşünen,bu günlerde düşmanı sevindirecek sözler söylememeli.Türk Milleti üstesinden gelecek mutlaka beraberlik zamanı.bu zamanda olumsuz konuşmamalar yapmamak lazım,bu bir operasyon Şehidimiz olur,keşke hiç olmasa.Türk Askeri Türk Milleti bunun bilincinde,bir canım var feda olsun Vatanıma
yazık insanlara
ŞEHİT EVLATLARIMA ALLAHIM RAHMET EYLESİN YARALI EVLATLARIMA ALLAHIM ACİL ŞİFA VERSİN
Allah rahmet eylesin canlarım.. rabbim mekanınızı cennet eylesin..rabbim devletimizi daim ordumuzu Muzaffer eylesin... Türk ve Türkiye düşmanları kahrolsun. Devletimiz ebed müddet.olsun..
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin,yaralı Askerlerimize acil şifalar versin Rabbim.o kadar kolay değilki,zorluğunu orada ki Askerimiz biliyor.Ne olursa olsun,emin olmadan adım atmasın Askerimiz,acele işimiz yok yeterki sağlam gidilsin.Devletimizin Askerimizin yanında olacağız Birlik zamanı,Vatanını Bayrağını düşünen,bu günlerde düşmanı sevindirecek sözler söylememeli.Türk Milleti üstesinden gelecek mutlaka beraberlik zamanı.bu zamanda olumsuz konuşmamalar yapmamak lazım,bu bir operasyon Şehidimiz olur,keşke hiç olmasa.Türk Askeri Türk Milleti bunun bilincinde,bir canım var feda olsun Vatanıma
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin,yaralı Askerlerimize acil şifalar versin Rabbim.o kadar kolay değilki,zorluğunu orada ki Askerimiz biliyor.Ne olursa olsun,emin olmadan adım atmasın Askerimiz,acele işimiz yok yeterki sağlam gidilsin.Devletimizin Askerimizin yanında olacağız Birlik zamanı,Vatanını Bayrağını düşünen,bu günlerde düşmanı sevindirecek sözler söylememeli.Türk Milleti üstesinden gelecek mutlaka beraberlik zamanı.bu zamanda olumsuz konuşmamalar yapmamak lazım,bu bir operasyon Şehidimiz olur,keşke hiç olmasa.Türk Askeri Türk Milleti bunun bilincinde,bir canım var feda olsun Vatanıma
şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifa dilerim.
hipnotize edilmiş bir halk tık yok, tek bildikleri padişahim çok yaşa
Uyan Türkiye uyan bu iyi günlerimiz biraz o gözünüzü açın artık
Yeter ya bu ne hergun hergun sehit yeter ya gercekten
sn. cumhurbaşkanı esada terörist diyor. Peki esad teröristi desdekleyen kim. putin değil mi? sn cumhurbaşkanının Putine neden gıkı çıkmıyor ?
Ordumuz varolsun! Devletimiz varolsun!
bir afrinimiz derdimiz eksikti oda oldu tamamdır
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
sınırlarımız nasıl pkk pyd ile doldu.
Diğer Haberler
YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

İstanbul'da metrobüs kazası!

İstanbul'da metrobüs kazası!

Başbakan Yıldırım sınırda! İlk fotoğraflar...

Başbakan Yıldırım sınırda! İlk fotoğraflar...

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.