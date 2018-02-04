Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ŞEHİDİN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

1 yıllık evli olan Gaziantep Fevzipaşa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Evren'in acı haber şehidin Osmaniye'de oturan ailesine verildi. Baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verilirken, haberi alan aile yakınları ve akrabaları babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.