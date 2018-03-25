Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Afrin'den çok çarpıcı görüntüler paylaştı. Teröristlerin kazdığı devasa çukurların yer aldığı paylaşımda, çukurun sonunun bir mağaraya çıktığı görülüyor.

'PES DİYECEĞİM YETMEYECEK'



Ağar, paylaşımında, "Pes diyeceyim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu! Afrin kırsalından" ifadelerini kullandı.

İşte o dikkat çeken fotoğraflar:

