HABER

Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

GÜNDEM HABERLERİ  | 25.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Afrin'e ilişkin çok çarpıcı fotoğraflar paylaştı. Ağar, paylaştığı fotoğraflara, 'Pes diyeceyim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu! Afrin kırsalından' notunu ekledi.

Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Afrin'den çok çarpıcı görüntüler paylaştı. Teröristlerin kazdığı devasa çukurların yer aldığı paylaşımda, çukurun sonunun bir mağaraya çıktığı görülüyor.

'PES DİYECEĞİM YETMEYECEK'

Ağar, paylaşımında, "Pes diyeceyim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu! Afrin kırsalından" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AGAR

İşte o dikkat çeken fotoğraflar:

A1

A3

A4

A5

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlarAfrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar
Tayy Aşireti’nden Afrin kutlamasıTayy Aşireti’nden Afrin kutlaması
Sessiz sedasız operasyon başlatıldıSessiz sedasız operasyon başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah ağar Afrin sosyal medya afrin kırsalı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
arkadaş ne abdullah ağarmış. durmadan bu adamin tweetlerini paylasiyorsunuz.bu ülkenin MSB , TSK gibi yapılar varken durmadan bu adami servis etmenizin amacı ne.Reklami icin paramı aliyorsunuz?
Yat AFRİN kalk AFRİN.Yahu milletin geçim derdi imiş,ülkenin ahlakı tepetaklak olmuş.ŞİDDET nedeni ile binlerce kadın,çocuk mağdurmuş ,devletin canlı hayvandan löb et ithalatına geçmesine rağmen et fiyatları almış 100 metrewe yarışında,benzine 5 kuruş indirim 25 kuruş bindirim oluyormuş.VE VE DEPREM FELAKETİ OLALI 20 YIL OLMAMIŞ HALA MİLYONLARCA İNSAN ALLAH KORUSUN BİR DEPREMDE ÖLECEKMİŞ düşünen.çare üreten yok VARSA AFRİN,ESASINDA KOLTUĞUN KORKUSU AYIIIP AYIP.
Kilictaroglu girmeyelim dimi,bunlar terör örgütü degilki,sadece define arıyorlar vsvs cici çocuklar.
espirimi ..neremizle gülecez yazmamışsın..
Diğer Haberler
Son dakika! Anadolu Farm'ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Son dakika! Anadolu Farm'ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

TSK'dan flaş açıklama!

TSK'dan flaş açıklama!

Afrin türküsü yapacaklar

Afrin türküsü yapacaklar

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Yeni seri başladı! (Milli Piyango Süper loto sonucu sorgulama)

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Yeni seri başladı! (Milli Piyango Süper loto sonucu sorgulama)

Cuma namazı saati: 16 Mart Cuma namazı kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Cuma namazı saati: 16 Mart Cuma namazı kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Cuma mesajları 2018 - En güncel Cuma mesajları 16 Mart Cuma - En güzel resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güncel Cuma mesajları 16 Mart Cuma - En güzel resimli Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.