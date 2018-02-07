Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

TSK'dan gelen son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısında 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine." ifadesine yer verildi.

KİLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'teki baba ocağına ateş düştü.