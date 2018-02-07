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Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

GÜNDEM HABERLERİ | 07.02.2018 22:22 | Son Güncelleme

TSK'dan gelen son dakika açıklamasına göre Afrin'de 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

TSK'dan gelen son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısında 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine." ifadesine yer verildi.

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KİLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'teki baba ocağına ateş düştü.

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyhuruz bölgesinde YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanarak şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın naaşı Kilis'e getirildi. Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyü nüfusuna bağlı Yunus Emre Doğan'ın ailesine şehadet haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin naaşı yarın Kilis'te yapılacak cenaze töreni sonrası defnedilecek.

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TSK şehit

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
daha sehir savasi verilmeden sehitlerimiz geldi Lanet gelsin boyle ise olan hep fakir fukaraya nin cocuguna oluyor ilk ben gidip savasirim dien iktirdarlarimiz evlerine 300 koruma ile gidiyor sonumuz hayrolsun:(
ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah başımız sağ olsun :(
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.. vatanımızın birliği düzeni bozulmasın inşallah
Allah rahmet eylesin.
Mehmetçiğimizi bu durumlara kim?düşürdüyse Allah onları kahretsin.
iklim soğuk.arazi dağlık ve ormanlık.nufus pkk yoğun nufustur.afrin işgal edilse bile elde bulundurmak zordur.birlikler derhal geri çekilmelidir.suriye devleti ile anlaşarak sonbahar aylarında yeni bir harekat planlanmalıdır.
@savvana tamam komutanım
@savvana Şarabı fazla çekmişsin
@savvana hava şartları bahar havası gerci kışta olsa farketmez tek doğru sözün suriye devletiyle ortaklaşa yürütmek ama onlarda dertleri başlarından aşkın güçlü istikbağratla bir ayda o bölgede hiç bir hain kalmaz askerimize allah güç kuvvet versin bütün tehlikelerden korusun
Sende uyuşturucu aliyorsun haram değil mi
@osman_erdal_1990 sozde derdest edilen bir komutandan daha iyi bir yoru
Artık sayamıyoruz şehit sayısı kaç oldu acaba?
@tolga_korkmaz_1973 Sayın Yorumcu ; sn.rte'nin Tabiriyle 40-50 Aralığına Oturdu,Tahminimce.!!! Daha Öncede Yanılmıyorsam,Askerlik Yan Gelip Yatma Yeri Değildir,Demişti sn.rte.!!! Aslanlar da YATMIYOR,YA ÖLÜYOR,YADA GAZİ Oluyorlar,Maalesef.!!!
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mi :)))) içerdeki aptalların bile bunu yiyeceğini sanmıyorum ama yine de aptallıkta sınır yoktur.dünya deaş=tc olduğunu iyi biliyor.savaş sonunda hepsinin hesabını soracaklar.erdoğan savaş suçu işliyor ve bunlar not ediliyor.saddam gibi olacak sonu Allahın izniyle.terör isimlerine de fetö , talin militanlarını da ekleyin lütfen az görünüyor.bugün de 1 tank imha edildi içindekilerle.video su paylaşıldı resmi sayfada.ayrıca 2 değil onlarca zaiyat var.
@yeni_ortadogu la etekli pkkli youtubedan afrinde kaldırılan cenazelerinizin videolarını her saat izliyorum.Analarinizin ağıtları bana nasıl zevk veriyor bilemezsin.Askerimiz içinizden geçmeye devam ediyor sen palavralarla kendini avut.
Allah rahmet eylesin orta doğu bataklığına düşmeyiz umarım.
@osman_erdal_1990 düştük bile
Biz ne hükümetler için değil devletimizin bekası için şehit oluruz. Çocuklarımıza huzurlu güvenli bir ülke bırakmak için Afrine gidiyoruz. Yarınlarımızı garantiye almak için bu şart kimse şehitler üzerinden hükümeti yıpratmaya çalışmasın. Bu harekat geç kalınmış bir harekattır. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak için güney hattımız komple temizlenmeli
@uzman_jandarma_1981 Saddam da kuveyte girdiydi herkes arkasındaydı adamı sallandırdılar bi bahane bulup
@osman_erdal_1990 demek sizde sallancaksınız birader
@osman_erdal_1990 o bahane dediğin şey kimyasal silah atarak kendi vatandaşlarını öldürmesi idi
Bi arkadaş güzel yazmış saddam da kuveyte girmişti savaş suçu diye adamı astılar sonumuz hayır olsun.
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor... ALLAH sehitlerimize rahmet eylesin
Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
@amr0dihyv8 tamam
yazıklar olsun... kim için ve ne için savaştığını bilmeyen yiyitlerimiz şehit olmakta... kendini bilmez mahluklar ise şehit olmak. için ön önde gitmeye razı... ama sadece sözde...
Savaşa Evet Diyen sözde vekillerin coçukları veya yakınlarından ölen oldumu bu savaşta ?onlar ancak vatan millet edebiyatı yapıp saltanatını devam etirmenin peşindeler gerisi hikaye ..ulan bunlar insanları aklıyla alay ediyorlar abd israil düşman diyeceksin ama gercekte Abd nin bu ülkede dört beş üsü var bilara israile yine öyle
Şehitler kimin umrunda..... insanların umrunda olsa ikide bir bedelli çıkarılamaz..!
Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun.Allah'im sen hainlerle fırsat verme.Amin.
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun gardaşım yazık bizlere yazık başkasının ülkesi için başkasının sefasını sürecek hayatı için bizim canlarımız bu kadar ucuz olmamalı yazık bu iktidara yazık bu milleti yönlendirenlere
başımız sağolsun mekanları cennet olsun:(
hergün haber üstüne haber girdiği alan 7 km alan avcılardan bahçelievlere kadar millete büyük büyük haritalar çiziyolar bi parça köylerde 100 lerce şehit yazık günah fakir fukaranın çocukları hep zengin ler siyasetçiler ya bedelli ya çürük önce onlar gitsinler yeter rte en önde sen git sen bulaştırdın bu pisliği sen karıştırdın suriyeyi senin başının altından çıkıyo şeytan sorada sınır güvenliği öylemi kendi pisliği ulan yemeyin artık inanmayın şu adama bu fetöcü hocam hocam dedi hıcasını sattı babasını sattı vatanını sattı dur diyin artık
Allah hainlerin kökünü getirsin. Allah yakınlarına sabır versin. Allah rahmet eylesin. Keşke Türkiye ve Suriye en başta birlik olup; bu katil ABD ve PYD nin yerleşmesine izin vermeselerdi.
niyeti şehitliktse adminin, eğer kahreden haber demezdi.
BU KAÇINCI KAHREDEN HABER...DAHS KIMBILIR KAÇ KAHREDEN AÇIKLAMA YAPILACAK. KAÇ FAKIR OCAK SONECEKSÖNECEK
@ilkerim_can aşağılık alçak..!!vatan için şehit olanın fakiri zengini olmaz..kripto haini..
bu memleketin güzel evlatları haburda davul zurna ile karşılayan siyasetin mazlumları.sözün tükendiği yerdeyim.
Allah yardımcıları olsun. Hava dan destek olmassa iş çok zor çünkü onlar kadar araziye hakim değiliz. Keşke önde gitmek isteyenler gitseler bizim evlatlara tarif verseler.
6 yıl önce şamda 3, 5 günde cuma namazı kılarız diyenlerin sucu varmı yokmu komşu komşunun külüne muhtaç esad güçlü olsa idi bu manzara ları yaşamayacaktık bu süreçte suriyeye demokrasi sağlıyacaktık ançak biz demokrasiden uzaklaşıyoruz
Akp ye oy veren bu dustugumuz duruhun ortagidir
Allah rahmet eylesin bizler sıcak yatağımızda uyurken onlar bizim geleceğimiz için canını feda ediyor yarabbi sen bu ateşe su dök
Askerimiz şehit mi oldu? Her yer Cenet koktu da.
askerimizin polisimizin yapmış olduğu operasyonlarda bugüne kadar şehitlerimiz gazilerimiz olduğu gşbi bundan sonrada olacaktır ankarada patlayan bombada bundan fazla şehit verdik biz bu hainlere insan hakları avrupa amerika derken çok yüz verdik buralara kadar gelmemeliydi salim müslümün ayakları altına kırmızı halı değilde hain kelleleri konsaydı amerikanında onlara silah verme terbiyesizliği olmazdı birileri cekilin girmeyin fazla ileri gitmeyin yeterse yeter hala topraklarımıza füze atıyor ucaksavar tank savar kullanıyorlar birilerinin besleyemez duruma gelmesi şar bu hainleri
buraya bu başlığı atan adminin canı cehenneme olsun rahmeti olan askerlerimize alllahtan rahmet diyorum yaralılara acil iyi şifalar diliyorum
Tanklara karşı füze kullanıyorlar tedbir alınmalı,uçaklara karşı kullanacakları füzeleride elde etmiş olabilirler.
Şehitlerimize allahtan rahmet ailelerine başsağlığı dileriz. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
Nurlar icinde yatin.Vatan size minnettar.
Rabbim mekanlarını cennet eylesin ailelerine sabır versin
tsk verilerine göre ortalama günde 1 şehit...el bab gibi 7 ay sürmez umarım
TAM 2800 KİŞİYİZ,GÖNÜLLÜ OLARAK,BİLİNMEZ BİR DİYARDA...!
@Lombelidikelmondo KEFENLİMİSİNİ
Birleri demiş Suriye ile anlaşalım biri demiş saddam ı da bahane ile astılar. Belli ki ya yaşınız yetmiyor ya unuttunuz ikisi de kendi vatandaşını kimyasal silahlarla infaz etti. 2012 yılında esat Sarin gazı ile varil bombaları ile vurdu.Canlı izledik kasılarak beli ters dönüp acı içinde can verenleri.Nerden biliyorsunuz derseniz sarin gazını hem tıbbi KBRN hem normal KBRN kursu aldık GATA ve Konya da.
allah rahmet eylesin
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