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Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

GÜNDEM HABERLERİ | 08.02.2018 21:28 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 Türk, 5 ÖSO askeri yaralandı.

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı. Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

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YPG Afrin çatışma asker

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
son 15 sene de Türk ordusu zayıflatılarak şamar oğlanına döndürüldü.sizebir örnek 1997 senesi çekiç harekatı 45 gün sürdü ve 200 bin asker ile kuzey ırak a girildi.bu askerler vatani görevini yapan mehmetçiklerdi.harekat sonunda 170 civarı şehit vardı buna karşı 2550 terörist ölü ele geçirilmişti.öyle şimdiki gibi farazi değil.şimdi öldürdük dedikleri ceset falan yok değerlendirme falan filan.bu afrine giden askerler sözde profesyonel ya bu çocuklar 3.5ay eğitim görerek oraya yollandı.şimdi patır patır dökülüyor.askerlik derhal 18 aya çıkarılıp bu işi paralı askerlere değil mehmetçiğe vermeli
şehitlere bakın fiziksel olarak bi kere asker diyemezsiniz.abd askerlerine bakın bir de ya adamlar öküz gibiler.bizim askerler ortalama 70-75 kilo boyları 1.70-75 arası çelimsizler resmen.fiziksel olarak iyi olmazsan böyle savaş ortamında şansın çok az.sırtına yukluyorlar 25-30 kilo bu adamlar bunu taşıyamaz.ben net diyorum size asker yeterli eğitimi asla alamıyor.3.5 ayda komando olunmaz.en az 1 sene eğitim olmalı bunun çoğu fiziksel olarak bedeni geliştirmeli.çok iyi beslenmeli.çöp gibi adamlarla olmaz bu iş.kpss ile asker alınmaz anlayın.sinir oluyorum bu askerleri görünce üflesen uçarlar
Allah yardımcısı olsun Aslanların Teröristler şehir içinde sivilleri Kalkan yapmaya devam ederde Bizde ; Siviller zarar görmesin die çok fazla Şehid vermeye başlarsak; işin sonu Bizim Anamız ağlayacağına Onların Anası ağlasın durumuna gelebilir
Rabbim askerimizi Muzaffer eyle
allah zeval vermesin aslanlarimiza kor kursunlardan sakinsin gittikleri leri gibi gelsin hepsi duamiz sizlerle
ALLAHIM ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH
bizim uçaklarının nerde? Niye bu namussuzlarin üstüne ateş olup yagmuyorlar.
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