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Afrin'e girecek özel harekatçılar uğurlandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 18:36 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentine gidecek olan özel harekatçıları Gaziantep'teki bir grup öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla uğurladı

Afrin'e girecek özel harekatçılar uğurlandı

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezi'ne jandarma ve polis özel harekat personeli ile güvenlik korucusu sevkiyatı devam ediyor.

Kente ulaşan birlikler içeri alınırken, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulunuyor. İlçedeki bir grup öğrenci de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri merkez önünde güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulunup, destek verdi. Zırhlı iş makinelerinin de sevk edildiği merkezin üzerinde ise helikopterin güvenlik amacıyla devriye uçuşu yaptığı görüldü.

DHA

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Afrin Özel Harekat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ver mehteri ver üç bes cocuk la algi operasyonu yapmaktan baska bir sey olamaz ülkenin düstügü duruma bak içler acısı bir durum
Hiç bu resim olmuş mu? Gaziantepte hemde....
çocukların eline o bayrağı verip foto çekecek kadar milliyetçilik düştü mü..aynı çocuklara abd bayrağı verip bakkaldan iki çikolataya sallarlar..bana göre şu fotoğraf algı için düştüğümüz acizliği gösteriyor..tarih yazacak hepsini kandılan halkın oyları ile milletimizi kimler sattı böldü hepsini yazacak..belki şuan değil ama yakın o zmanlarda..akp hülkümeti halkımızın saf duygularını sömüren bir iktidardır.
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