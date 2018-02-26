Afrin Harekatı'nda flaş gelişme! 'Hilal' tamamlandı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberler... TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.
58 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi.
HİLAL TAMAMLANDI
TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.
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