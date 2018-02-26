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Afrin Harekatı'nda flaş gelişme! 'Hilal' tamamlandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberler... TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.

58 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi.

HİLAL TAMAMLANDI

TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.

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afrin harekatı TSK hilal

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah yardımcınızolsun Aslanlar "Ordu Afrin den zaferle döndüğünde YAS Tutacak kadarda Alçaklar var" demiştik Daha harekat başlamak üzereyken yada başladıktan sonra ; birçoğu kendi sözleriyle Farkında olmadan "Vatanhaini "olduklarını itiraf ettiler. Etmeyede devam ediyorlar "Seferberlik ilan edilse bile Gitmem" diyenlerimi ararsın.. "Siz gidin bize ne" diyenlerimi "Önceflanca gitsinde görek" dyenlerimi Ulan siz zaten gt korkunuzdan 15 Temmuzda darbecilerin bile arkasında duramadınız Sizi Cepheye götürmek başlıbaşına bir HATÂ olur Rahat olun Vatanhainleri Rahat olun. Sizi götürmeyiz
@palermo544sen de burada ahkam kesiyorsun Sen kimsin ulan götürmeyiz mötürmeyiz. Sen gittin miki oraya sen hiç eline silah alıp çatıştın mı. sen sıcacık uyku arasında buralara girip ahkam kesmekten başka ne yaptın. Paler mo kendine pay çıkarıp kahramanlarımızın başarılarına gölge düşürme. unutma ki onlar sen sıcacık yatağında ossura ossura yorum yazasın diye orada değilller.
@malcolm_x06 Biz Vatanhainlerine laf ederken,Sen üzerine alınıyorsan sende listede yoksun.Rahat ol ponçik
@palermo544 Ulan siz zaten gt korkunuzdan 15 Temmuzda darbecilerin bile arkasında duramadınız dediğine göre sende FETÖcüsün. Darbecilerin arkasındaydın demek. Senin tabirinle gt korkusundan değil vatan sevdamızdan senin gibi darbecilerin ne yanında ne de arkasında değil tam karşısındaydık. Peki senin vatanın mı işgal halinde ki milleti vatan haini ilan ettin? Kendi ülkemizdekileri vuruyoruz da benim mi haberim yok? Sınır ötesi operasyondan söz etmiyor muyuz? Az gözünüzü açın, vatan sevdalılarını oynamayı bırakın. Ülkenin satılmadık tek toprağı kalmadı, hangi vatan? Hangi sevda? Boş yapma!
@reantum_2018 15 Temmuz Gecesi Şehidler Köprsündeki görüntüleri izlersen Nerde Olduğumu görürsün.iSTERSEN GİT mAHKEMEDEN SAVCILIKTAN VS İSTE O GÖRÜNTÜLERİ TENEKE!
BOZKURTLAR VAR OLSUN bedelli ve çürük biloslar kahrolsun
durmak yok yola devam inşallah
Şimdi sırada Dolunay var.
BU İTLERİN VE SAHİPLERİNİN AFKURMASI TÜRK ASKERİNİ GÖRENE KADARDIR !
ÇOKK TA TIN DII BİZENE AŞAĞILIK ARAPLARIN YERİNDENN..
@nermin_1991 Harbi malsın hemde önde gideni askemiz müdahale etmese dibimizde ırakta olduğu gibi terörist sürüleri olcak ve her fırsatta tacizde bulunup asker polis sivil katledecekti sende biyin yerine lazımlık var herhalde vizyon - binbeşyüz ileri görüşlülük hakkında hiç bir fikrin olmadığınada emnim ot bile senden daha faydalıdır şu dünyaya aldığın nefes zarar.
Dünya ile savaşmaktır türk olmak türkün gücünü görecekler...
Türk askeri ergenekon ve balyoz da hapsedildi.türk askerinin genelkurmay başkanı terörist başı yapılarak hapsedildi.türk askeri 15 temmuzda boğaz köprüsü üzerinde boğazı kesilerek öldürüldü,kemerle dövüldü.türk askerinin genelkurmay başkanı 15 temmuzda esir alınıp boğazı kemerle sıkıldı.türk askeri el bab da diri diri yakıldı.türk askeri el bab da rus ve suriye uçakları tarafından öldürüldü.türk askeri birinin şam ve halebi alıp osmanlı devleti kurma sevdası yüzünden pyd ile mücade etmek zorunda bırakılıp şehit ettirilmiş.
@donym Baksen madem askerimiz ordumuz bu halde Ülke niye ayakta neden işgale uğramadık bırak bu duygusal demogojiyi hadi başka kapıya assalak seni.
allahın izniyle ortasında yıldız hediyesi ile mükafatlandırmayı nasıp eylesin kazasız belasız amin
helal size
ümmetin duası korusun sizleri. hergün duanız var mehmetçikler. korkma ilerle. dua sizi koruyacak. elhamdülillah iki cihan güneşi muhammet mustafanın ummetiyiz. ne mutlu.. hepinize kurban olurum ben . Allah sizleri ananıza eşinize babanıza çocugunuza bagışlasın.
şimdi o hilalin içinde boğacaz hepsini vesselam
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