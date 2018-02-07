HABER

Afrin'le ilgili kritik gerçeği açıkladı: Etek giymiş teröristler...

GÜNDEM HABERLERİ | 07.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil kayıpların olduğu yönündeki iddialara ilişkin, 'Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir.' dedi.

Afrin'le ilgili kritik gerçeği açıkladı: Etek giymiş teröristler...

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

Daha sonra hükümet adına söz alan Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik bütün iddiaların yalan ve manipüle edilmiş belli algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu belirtti.

TSK'nin sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyetin takdire şayan olduğunu vurgulayan Canikli, hiçbir ülkenin ordusunun bu kadar titiz bir operasyon gerçekleştirmediğini ifade etti.

SAYI ÇOK DAHA FAZLA

Koalisyon güçlerinin Suriye'de bugüne kadar yaptığı operasyonlarda, 911 sivilin öldüğüne ilişkin açıklama bulunduğunu anımsatan Canikli, aslında sayının daha fazla olduğunu bildirdi.

Sivil kayıplar olmaması için çok titiz davranıldığını, masum insanların zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Sivil kaybı şu olabilir; etek giyen teröristler var. Bu doğru gerçekten. Burada da aynısını yapıyorlar. Yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle. Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir. Karıştırmamak lazım. Onlar sivil değil, onlar terörist. Özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Orada esas katliamı yapan, zorla insanları, çocukları sözde askere almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden, terör örgütü. Konuşulması gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa bunun eleştirilmesi gerekiyor. Katliam varsa katliam bu.Terör örgütü bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor. "

Canikli, çocuklarının terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanların, meskun mahallerden çıkmasına izin verilmediğini kaydetti.

(AA)

CHP'li vekillerden kanun teklifi: Reyhanlı'nın adı değişsinCHP'li vekillerden kanun teklifi: Reyhanlı'nın adı değişsin
Kritik bölge teröristlerden temizlendiKritik bölge teröristlerden temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Nurettin Canikli terörist Etek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Son dakika Beştepe'de güvenlik toplantısı!

Son dakika Beştepe'de güvenlik toplantısı!

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Türkiye-AB zirvesinin yeri ve tarihi belli oldu

Türkiye-AB zirvesinin yeri ve tarihi belli oldu

Ele geçirilen köyde bulundu! Hazırlanıyorlarmış...

Ele geçirilen köyde bulundu! Hazırlanıyorlarmış...

Akıl almaz olay! TIR sürücüsünün ezdiği otomobilin sahibi yaşadıklarını anlattı

Akıl almaz olay! TIR sürücüsünün ezdiği otomobilin sahibi yaşadıklarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.