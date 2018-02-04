Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dedi.

Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirdiği Cuma günü de kuzey cephe hattı birleşmişti.

ŞEYH BİLAL KÖYÜ ALINDI Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'nda yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, Şeyh Bilal köyünü teröristlerden aldıklarını açıkladı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.

Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Şeyh Horoz (Huruz) Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

"31 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI"



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 nokta örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."