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Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 10:23 | Son Güncelleme

Batı cephesinde Şeyh Bilal köyü teröristlerden alındı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Dün 5 askerin şehit olduğu tankın vurulduğu Şeyh Horoz Dağı, gece boyu süren operasyonun ardından alındı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün 16. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısını 932 olarak açıkladı.

Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün 15. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını 932 olarak açıkladı.

"YPG ÜNİFORMALI ABD ASKERİ DE OLSA HEDEFTİR"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dedi.

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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

TERÖR HEDEFLERİ BOMBARDIMANA TUTULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor.

Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı.

Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.

Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.

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ŞEYH BİLAL KÖYÜ ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'nda yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, Şeyh Bilal köyünü teröristlerden aldıklarını açıkladı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirdiği Cuma günü de kuzey cephe hattı birleşmişti.

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TANKA ATEŞ AÇILAN YER DE ALINDI

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte bölgeye giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, internetten fotoğraflarını paylaştı.

Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Şeyh Horoz (Huruz) Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

"31 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI"

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 nokta örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

DARMIK DA VURULUYOR

Zeytin Dalı Harekâtında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.

Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyh Horoz Dağı Afrin iklim değşi

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
sürekli bir rakam açıklanıyor sebebi ne acaba ne kadar doğru ne kadar yalan bunu açıklama gereği niye duyuluyor kamuoyu ndan mı korkuluyor daha ne kadar böyle devam edeceksiniz halk uyanacak elbet
tosunum bu millet zaten uyandı bütün pislikler temizleniyor hem içeride hem dışarıda sayılara takıliyorsan klavyede boş yapaçağına git oraya bir zahmet say sizden kaç kişi gitmiş
ya yalan söylemeyin, uydurmayın. 900 küsür tane terörist mal gibi sizin oraya bomba atmanızı mı bekliyordu. hergün maç anlatır gibi canlı yayınlarda operasyondan bahsediliyor. herkesin herşeyden haberi vari, orada sizi mi bekliyorlardı. yine perde arkasında ne anlaşma yaptınız, onu söyle sen hele bi.
sehit haberi gelince hemen öldürülen terorist sayisi aciklaniyor 1 sehitin bedeli su kadar sayida terorist degildir.
KAÇ TERÖRİST ÖLDÜ DİYE AÇIKLAMANIZ TARAFTARINI TAHRİK ETMEKTEN BAŞKA NEYE YARIROR BUNU NEDEN YAPIYORSUNUZ NEKADAR TERÖRİSTİN ÖLMESİ BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR BİR TANE YAVRUMUZU GERİ GETİRECEKMİ NE HALA GELDİK BUNLARI YAŞAMAYI HAK ETMİYOR BU VATANIM SİZİN GÖREVİNİZ ASKERİ ORAYA SOKTUYSANIZ ZAYATSIZDA ÇIKARMAKTIR BUNDAN KARARI KİM VERDİYSE BÜTÜN SORUMLULUKTA ONA AİTTİR BİZLERDE DUA EDİP TEZ BİTMESİNİ DİLİYORUZ İŞLLH
@vural1946 Gidenler nereye gittiklerini biliyor, yeterki senin gibi olumsuzlar konulmasın. Vatanın bekası iç.in yapılan bu savaş milli ve dini bir meseledir. Şuursuzca karalamaları bırakın.
@vural1946 git örgü ör
sen bunu hangi manayla dedin anlamadım biz bomba onlar çiçek atmiyor iki taraftan da kayıp olaçak elbette önemli olan zaiyatın az olması ama sizin gibiler anlamaz Atatürk ne demişti size ölmeyi emrediyorum o lafı ona da kullan boş yapmayın veya terörist seviçiliği
@metto333 kardaş bunlar Atatürkçü değilki paşanın bir sözü daha var söz konusu vatansa gerisi teferrüattır bu kutlu mücadelede sözde değil özde bütün Atatürkçüler hükümeti destekliyor bundan emin ol .
kilis merkez de sesden durulmuyor allah yardımcımız olsun
okadar ypg linin öldüne dair belge var mı? yazık gencecik çocuklar ölüyor ve millet alkışlıyor. diğelim ki afrini yerle bir ettin her şeyi bitirdin. peki sonra ne olacak orayı katdeşin esada bırakıp geri geleceksin. ve millet hiç sormayacak niye öldü o kadar insan diye.
yahu millettin aklıyla oynamayı bırakın artık yok dagı aldık 800 900 öldürdük tek bi kare foto yok buna yaptık sunu yaptık artık yeter bos yere kimse ölmesin bazıları istiyor benim kardesimin ölüsünden rant saglıyor yeter artık
bu işe muhalefet olan insanları anlayamıyorum pkk nın dibimizde yerleşip günden güne güçlenmesine izin mi verseydik bu bu ülke hepimizin mevzu bahşs vatansa tek yürek tek vücut olmalıyız
yalan söylüyor farkındaysanız hep teröristtlerin sayısını söyletiyorlar medyaya şehitleimizin toplam sayısınıda söyletinde bilelim bataklığa girdiler amerikan gazıyla şimdi rusya öso yu vuracak arada türk askeride vurulacak
incirlik ve kürecikten üslerinden ABD atıgınız her adımı takip ediyor.Bu üsleri neden kapamıyorsunuz?
ölen teröristin sayısını nasıl biliyorlar.10 km ileri tank ateş ediyor.beton yıyınlarının içinde ki ölenleri birisi sayıyor ve sayan kişi bu ateş hattında bir oraya bir buraya koşup 100 km çapında yerimi tarayıp ölü sayısınımı bilidiriyor.yoksa iha yukarıdan bina içinde ölen kişilerimi sayıyor.yoksa seçimlerde oy saydıkları gibimi son dakika canlı olanlarıda ölü olarakmı saydık farzediyorlar.
sonuna kadar devam.
Devletime bağlılığımdan operasyonu destekliyor askerime başarılar diliyorum.Ama guneydeki durumu yaptığı yanlış politikalar yüzünden bu denli çıkmaza sokan yoneticilere de hakkımı haram ediyorum
yalnız neymiş arkadaş vur vur bitmiyor.
Allah ailelerine sabır versin mekanları cennet olsun.Her zamanki gibi ateş düştüğü yeri yaktı.
bize sayı lazım degıl mehmedımın burnu kanamasın bırak şeytanlıgı
afrine girilmesi gerekirdi gel gelelim ki sizin zamanında ki yanlış dış politikanız yüzünden
YPG li ABD üniforması giyyorsa ne yapıyorsunuz
ABD Sözde müttefik, kıtanın öbür ucundasın ama HACANA gurubunun başısın.geri kalmış toplumları parçalayıp tatlı sömürüler oluşturmak için.Kan ve gözyaşıyla beslenen ülkesin.
ÖLEN BİR ASKERİMİN ACISINI VERDİGİNİZ TERÖRİST SAYISI DİNDİRMİYOR YÜREKLER YANIYOR
Evet YPG üniformalı amerikan askeride hedeftir bunu bırakın yapmayı söyleyebilmek bile Türkiye adına bir mucizedir. Karşımızda dünyanın süper gücü olsa bile biz Türk'üz ordumuzun her zaman yanındayız
Onlar bitermi,,,nantardan daha fazla ürüyolar.yıllardır oralarda savaş yoksulluk var amma üreme de hiç bir aksaklık olmamış.toplar mermiler bombalar hiç etkilememiş üretimi,son gaz devam etmişler,,,bunun şarkısı bile var.çıkanı dağa taşa salmışlar ne olacak bir evde en az 8-10 çocuk 12 çocuk,bunlar hep bilinçli yapıldı,,,çoğalmak amaçlı,Bakın dünyada en çok üreme bunlardadır.bunların planının parçası çocuk doğurmak.aksini asla düşünmüyorum,bunu en başından beri böyle olduğunu düşünüyorum.bir insan yapsın 3 çocuk hadi 5 bu bile her ailede yoktur.onların ki tamamen çoğalmak bunu kullanmak amaç
@gul_yaz81419 haksızlık ve zulümden olmasın sakın sen evinde rahat uyuyup adam yerine konup klavye delikanlıligi yapıp savaş çığırtkanlığı yaparken onların evi kaçıncı kere yıkıldığından olmasın.anca laf 40 yıldır sürüyor bir düşünün okuyun koyun olmayın
@guvencalim ,,,haksızlıklarını esed e söylesinler,onlarla 40 yıldır Türkiye uğraşıyor.bize zararları olmasın hiç bir şekilde o zaman,,,Türkiye de müdahale etmek zorunda kalmasın.yıllarca aynı durum sınırlarımızda her türlü pislik işlerini yapıyorlar.Türkiye bunların önüne geçtiği için oradakilerin çoğu bu durumdan memnun değil. Biz bilmiyoruz sanki,onlarda rahat değiller de bu kadar çocuğu nasıl nerde doğuruyolar.esed din vabası da esed de insan yerine koymayıp kimlik bile vermedi onlara,,,Türkiye ye gelen insan oldu
Ana Vatan .... Türkiye, Yavru Vatan ...K.K.T.C, Kardeş Vatan, ..Azerbaycan. Dost Vatan .... Pakistan. Acı Vatan ... Almanya, Tatlı Vatan ... Ukrayna, Yedek Vatan ....Rusya.
bu topraklarin bu cografyanin insanlari oluyor fakir fukara gariban .ahrolasi abd lilerdr nescafeleri ni yudumluyup.zewkle izliyorlardir
Hani 15 20 km içeri gitmiştik, karşımıza çıkanı ezip geçiyorduk.... Eğer öyleyse en fazla 10 ile 12 km arası menzili olan roketler nereden geliyor... Yine mi kandırılıyoruz...
tek tek saydınız mı?? ne komik adamlarsınız ya
Kıbrıs barış harekatı ile kandilin yakılması, fırat kalkanı, afrin çıbanı gibi iki ileri bir geri çıkışları kıyaslayınca; bir zamanlar bu ülkenin bir askeri, bir siyaseti vardı demeden yapamadım
Bu teröristlerin o bölgede buzamana kafar güçlenmesine izin veren iktidar elbet günü gelince hesap verecek. Allah ölenlerin ailesine sabır versin.
Bir konu hakkında bilginiz yoksa konuşmayın bilen biri sizin yorumlarınızı okuyunca (Kaç terörist öldürüldü ile ilgili sitem dolu yorum yapanlar) çok komik duruma düşüyorsunuz. Bu açıklamalar piskolojik harp tir. Yani karşı taraf "Lan her gün bizi gebertiyorlar, ya teslim olalım yada kaçalım" diye yorum yapmaya başlarlar buda bir savaştır ama az okuduğunuz için bu konularda böyle yorum yapmanız kaçınılmaz oluyor. Birde rakamlara inanmayanlar biraz internette araştırın öldürülen ypg lilerin bir araç kasasına üst üste nasıl sığdırılmaya çalışıldığı canlı olarak görüle bilir ama biraz 18+
Ne çıkacaktı ki başka,soysuzlar kanı bozuklar.ABD bundan müttefik falan olmasın bizimle,terörist destekçisi,,,tarihi kanlı ABD tarih boyunca her yere çökmüş hep katliyam yapmış terörist yetiştirmiş ABD senin işin bu sen ve senin gibiler terörist seviciler.Dünya daki insanları öldürme yarışına girmişiniz daha önce yaptıkların gibi,şimdi de Suriye desin Suriye de öldürmek için varsın.
geçen gün ki büyük trol haberi aklıma geldi PYD nin intikamı acı oldu ????????
SADECE HAVUZ MEDYASINDA VAR BU TUR SAYILAR.OPERASYON BASLAMADAN ONCE BOSU BOSUNA TOPLAMADILAR O KADAR HABER AJANSINI.BIZ NE DIYORSAK ONU YAZACAKSINIZ DEDILER.TAVSIYEM HABERLERE BIRDE DUNYA AJANSLARINDAN BAKIN....
DARISI TERÖRİST SEVİCİLERİN BAŞINA
Askerlerimiz orada şehit olurken bunlar propanga peşinde, hükümetten şu açıklama geldi bu açıklama geldi eskiden TSK yapardı bu açıklamaları.. Sayenizde TSK diye bir şey kalmadı zamanında fetö ile iş birliği yapıp bitirdiğiniz TSK ahh ahh bu günleri görecekmiydik daha neler göreceğiz çok merak ediyorum.
rakamlar ne kadar gercek onu bilemeyiz karsi tarafta .tsk ve ekurisinden 500 kusur oldugu soyleniyor
Sayı söyleyip durmayın.buna gerek yok,teröristlerin hepsi gebersin sayımı saycaz.herşeyi yayınlıyorsunuz.sınırdan ta Askerin yanından canlı yayın yapılıyor Askerin ne yaptığı hangi yoldan gittiği her şey aleni gösteriliyor.resmen hedef oluyorlar bu yanlış,şöyle yaptık böyle yaptık olmaz.bildirmenize gerek yok Askerin her anını,Askerimizi düşünün burada,,,zorluk çıkarmayın onlara daha çok
kafamiza roketler yagmadan bu harekatlarin kurtulus savasinin devami oldugunu anlamamiz lazim
ALENEN KURDUĞU VE DESTEKLEDİĞİ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİN SAHİBİ ABD, TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR... ÜLKEMİZ BU ALÇAK DÜŞMANDAN HER TÜRLÜ KURTULMAK ZORUNDADIR... AKSİ HALDE MEVCUT TERÖR ZİLLETİ DEVAM EDER....
Pkk ile masaya oturan ve onları tarihinde hiç olmadığı kadar güçlenmesini sağlayan kimler di herkes biliyor. Şimdiye kadar o bölgede yuvalanmalarına müsade edenler de aynı kişilerdi.
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