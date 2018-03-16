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Afrin türküsü yapacaklar

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Afrin türküsü yapacaklar

Afrin’in yüzde 70’inde güvenliğin sağlandığını belirten Kalın, “Afrin’i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı harekâtıyla bu bertaraf edildi.

Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz” dedi. Kalın şunları söyledi:

EL NUSRA ÇALIŞMASI

“Nusra ve diğer unsurların Doğu Guta’dan çıkartılmasıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) yürüttüğü bir çalışma var. Arkadaşlarımız netice alması için uğraşıyorlar ama kolay değil. 300-400 bin insanın yaşadığı bir bölgeden siz 300-500 ya da 1000 kişilik bir grubu çıkartacaksınız, ayıklayacaksınız. Orada herhangi bir terör unsurunun bulunmasını istemiyoruz ama bunu bahane göstererek sivillerin öldürülmesi asla kabul edilemez. Yoğun çaba sarf edeceğimiz alanlardan biri Doğu Guta olmaya devam edecek. Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can’ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı
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Anahtar Kelimeler:
afrin türküsü sibel can yavuz bingöl Fettah Can

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