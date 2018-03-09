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Afrin yolunda en kritik gelişme! Artık çok daha kolay

GÜNDEM HABERLERİ  | 09.03.2018 05:48 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 48’inci gününde, Afrin’in 6 beldesinden en büyüğü olan Cinderes’in merkezi de terör örgütü PKK/PYD’den alındı. 2 gün süren çatışmalarda onlarca teröristin öldürüldüğü, 5 ÖSO üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Cinderes-Afrin yolunda da kontrol sağlandı. Afrin’e giden yolda engebeli ve dağlık arazinin kalmadığı, birliklerin ilerleyişinin artık daha kolay olabileceği ifade edildi.

Afrin yolunda en kritik gelişme! Artık çok daha kolay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Afrin’in en büyük beldesi olan Cinderes de terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi. Birlikler, önceki gün başlattığı ve gece boyu devam ettirdiği meskûn mahal operasyonunda güney, batı ve doğudan ilerleyerek dün sabah kritik noktaları kontrol altına aldı.

ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetler’e bağlı 400 bordo berelinin de beldeye sevk edilmesiyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Afrin’e ulaşan anayol üzerindeki stratejik öneme sahip Cinderes’teki PKK/PYD mevzileri, barınakları, tünelleri F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleriyle yoğun bombardımana tutuldu. TSK ve ÖSO birlikleri, öğle saatlerinde Cinderes merkezine girerek beldenin büyük bölümünü ele geçirdi.

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ONLARCA TERÖRİST ÖLDÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre çatışmalarda, PKK/PYD’nin keskin nişancılarının da aralarında bulunduğu onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 ÖSO üyesinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında rejim safında savaşan milislerin de bulunduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı da harekâtın başından bu yana 149’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cinderes’te tünel, hendek, sığınak, mayın ve kum yığınlarının bulunduğu bölgedeki çatışmalar akşam saatlerine kadar yer yer sürdü. Yerel kaynaklar, çok sayıda PKK/PYD’li teröristin belde merkezini boşaltılıp Afrin’e çekildiğini ifade etti. Beldede güvenlik çalışmaları ve arama-tarama faaliyetleri başlatıldı. Terör örgütüne ait çok sayıda silah, roket ve mühimmat ele geçirildi.

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PYD’nin güneydeki savunma hattını kıran ve Afrin’in en büyük kapısı olan Cinderes’i ele geçiren birliklerin ilçe merkezine ilerlemesinin artık daha kolay olacağı kaydedildi. Afrin’e giden yolda engebeli ve dağlık arazinin kalmadığı dile getirildi. TSK ve ÖSO’nun, Cinderes-Afrin Karayolu’nu da kontrol altına aldığı öğrenildi.

DEAŞ’LI HAZIRLADI YPG’Lİ PATLATTI

El Bab ve Cerablus’ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ’lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi. E.B.T’nin, YPG/PKK’nın elinde bulunan hapishaneden bomba düzeneği hazırlaması karşılığında serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. El Bab ilçe merkezindeki bomba yüklü aracın 6 Mart’ta uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Cerablus İlçesi’nde yol kontrol noktasına önceki gün bombalı araçla düzenlenen saldırıda ise aralarında 1’er ÖSO mensubu ve yerel polis memurunun bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin cinderes PKK Türk Silahlı Kuvvetleri

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