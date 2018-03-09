Afrin yolunda en kritik gelişme! Artık çok daha kolay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Afrin’in en büyük beldesi olan Cinderes de terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi. Birlikler, önceki gün başlattığı ve gece boyu devam ettirdiği meskûn mahal operasyonunda güney, batı ve doğudan ilerleyerek dün sabah kritik noktaları kontrol altına aldı.

ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetler’e bağlı 400 bordo berelinin de beldeye sevk edilmesiyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Afrin’e ulaşan anayol üzerindeki stratejik öneme sahip Cinderes’teki PKK/PYD mevzileri, barınakları, tünelleri F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleriyle yoğun bombardımana tutuldu. TSK ve ÖSO birlikleri, öğle saatlerinde Cinderes merkezine girerek beldenin büyük bölümünü ele geçirdi.

ONLARCA TERÖRİST ÖLDÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre çatışmalarda, PKK/PYD’nin keskin nişancılarının da aralarında bulunduğu onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 ÖSO üyesinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında rejim safında savaşan milislerin de bulunduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı da harekâtın başından bu yana 149’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cinderes’te tünel, hendek, sığınak, mayın ve kum yığınlarının bulunduğu bölgedeki çatışmalar akşam saatlerine kadar yer yer sürdü. Yerel kaynaklar, çok sayıda PKK/PYD’li teröristin belde merkezini boşaltılıp Afrin’e çekildiğini ifade etti. Beldede güvenlik çalışmaları ve arama-tarama faaliyetleri başlatıldı. Terör örgütüne ait çok sayıda silah, roket ve mühimmat ele geçirildi.