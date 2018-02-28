Mahkeme kararını verdi! Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi

"Sur Mahallesi'nde (Diyarbakır) 13-14 yaşındaki askerle çatışan Kürt çocuklarına 'çocuk' dediğim için yargılıyorsunuz. Çocuklara çocuk diyemezmişim. 'Biz onlara çocuk demiyoruz, sen de demeyeceksin.' diyorsunuz. Sizin ne dediğiniz beni ilgilendirmiyor, ne diyeceğimi size soracak değilim. Onlar çocuktu, birçoğu da öldü. Çocuklara 'çocuk' dediğim için beni yargılayacağınıza 'Neden bu ülkede çocuklar ölüyor?' diye kendinize sorun. Çocuklara çocuk demek, suç değildir, çocukların öldürüldüğü bir ülke yaratmak suçtur. Birkaç oy fazla alabilmek için oradan oraya savrulan siyasilerin yanında yer almadığım için mi yargılayacaksınız?"

Sanık Altan, 10 gün önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Şeriatçı, darbeci olarak ceza aldım, yine aynı yazıdan dolayı Marksist teröristlikle suçlayıp, bilmem kaç yıl ceza vermek istiyorsunuz. Verin benim omuzlarım güçlüdür. Daha birkaç yıl önce siyasi iktidar, Abdullah Öcalan'ın mektubunu insanların önünde okutturdu. O zaman yasa yok muydu, savcılar yok muydu? Hiç dava açmadınız, iyi de yaptınız. Peki bugün niye Kürt çocuklarına 'çocuk' dedim diye benim hakkımda dava açıyorsunuz. Yasa değişmedi aynı yasa.

İktidardaki parti, Kürt oylarından vazgeçip, milliyetçi oyların peşine düşerek, savaşı ve ölümü tercih eden bir politika izlemeye başladı. Bir siyasi parti pozisyon değiştirdi diye siz neden pozisyon değiştiriyorsunuz? Yasalar gereği o gün suç sayılmayanı bugün suç sayamazsınız. Eğer suç sayıyorsa yargı olmaktan vazgeçip bir siyasi partinin il teşkilatı olmayı kabul etmiş demektir. Çocuklara çocuk diyeceğim. Her zaman demokrasi ve barış isteyeceğim. Bunun bedeli hapis yatmaksa hapis de yatacağım.”