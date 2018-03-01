AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme sona erdi. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, 'İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok dedi.
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