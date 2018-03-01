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AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme sona erdi. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, 'İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme sona erdi. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, 'İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti SP temel karamollaoğlu Mustafa Şentop

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
İnşAllah IYI Gelecek.. Kutuplaşma, KANDIRILMAK, Türk düşmanlığı, PAPA dostluğu son bulacak... Türk Milleti huzura kavuşacak......
Kim ne yaparsa yapsın FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ILE EL ELE FOTOSU OLAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞU BOLUCULUK SAYAN ARAPSEVER RABISCI TÜRKLÜK DÜŞMANLARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!(BÖRÜ)
Bundan iki hafta önce, Reis Karamollaoğlu ile görüştüğü bi haber vardı "Ben olsam Suratına bile bakmam Karamollaoğlunun Reis Reisiğini göstermiş yine" demiştim görüşsünler elbette ama Ben aynı yerdeyim hâlâ
@palermo544 mılletımızde bu İtalyan kılıklı trol acaba bu görüşme hakkında ne düşünüyor dıye meraktan öluyordu..
@palermo544 reisin sıkıştı herhal..
@palermo544 bob eş başkanı üstün cesaret ödüllü reis
@palermo544 sen 16 yıldır aynı yerdesin. Kendi menfaatine dokunduklarında o zaman yerini değiştirirsin
iyi partinin propagandasını yapanlar için söylenecek çok söz var ama ben bir müslüman olarak hadisi şerifle crvap vermeyi uygun gördüm"İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz."(Buhârî, Meğâzî, 82, Fiten, 18; Tirmizî, Fiten, 75; Nesaî, Kudât, 8; Ahmed b. Hanbel, V/43, 51, 38, 47).
iftiracılara, iki yüzlülere ve dün söylediğini bugün inkar edenlere de Kur an ve hadislerden örnekler vermen dileğiyle
O hadis kitaplarinda hirsizlarla alakali da bir hadis bulabildinmi? yada kuran kurslarinda akil bali olmamis cocuklara tecavuz edip sonra serbest kalanlarla alakali!!Erbakan olsa hadi ordan sizi gidi din tuccarlari derdi!
@halil_kahraman_1986 bob eş başkanlığı yapanlarla ilgilide bir ayet varmı seni gidi seni
@halil_kahraman_1986 ebu cahil karsisinda, sen Hz. Aişe annemizi de desteklemezdin o zaman bu mantikla cahal.
Sen istediğin kadar ittifak var veya yok de..senin tabanının seçmeninin oyu belli..milli AK parti MHP ittifakıdır.gayri milli kirli şer ortaklarının ittifaklarına oy vermez.
@s.hazir Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarmı milli oldu. Yavaş dönün ya hızınıza yetişemiyoruz.
@s.hazir bob eş başkanıı ile bu iş omaz
chp sadece kendine değil bu ülkeyede hainlik yapıyor.pkk cenazesine gidip taziye veriyorlar.pkk'ya terörist örgüt bile diyemiyorlar.şimdide kalkmışlar hdp ile seçim için uzlaşabiliriz diyorlar
@fatih_sayiner_1979 HDP Türkiye’nin meclisinde ve en milli partidir ayrıca 80 milyonun bir arada yaşayabileceği zemini hazırlamak için yılmadan mücadelesine devam ediyor işidi yaşatanlar HDPnin yaşamasını çekemezler işid dünyada hangi onura sahipse ona sempati duyanlarda o onura sahiptir ve onun ile aynı ebedi mirası almaya.. korku nelere kadirdir birgün bu korkakların yüzünü utanç bağlayacak bu korkaklar işide söz söyleyemezken yada işdçilere nedense sabah akşam hdp yi aşağılamaktan çekinmiyorlar İnan’ın sineğin varlığı yaşantınızdan daha değerlidir şüphem yokki bu Allah indindede böyledir.
sol görüşlüyüm, fakat temel bey çok iyi siyaset yapmaya başladı. bizim için ideoloji mutlak önemli ama vatan sevdası daha fazla önemli.türkiye için iyi parti, saaedet ve chp ittifakı mutlak fayda sağlayacaktır!
helal olsun sana temel karamollaoğlu..Adamsın adam.
anayasa komisyon başkanı ittifak yapalım tartışmalı bir durum demek ki demek ki anayasa da taraflı olmuş çok vahim hem de çok ,nasıl demorasi bekliceksin ki :)).....
Bu adam kesin diş güçlerin ajanı(Maşası) fakat hangisinin bilemiyorum.
@xmehtapx2010 Maşa başta uzakta arama..
Saadet görüşünü değiştirmez,çizgisini bozmaz...Yani inşallah diyelim...
naif, kutuplaşmaya mahal vermeyen, ülke meselelerine parmak basan adam gibi adam temel karamollaoğlu
@knnctn_2018 helal AK Molla Efendi Hz.sana, yürü...
Yarın ilk işim iyi partiye üy olmak ve secimlerde de canımı ortaya koymak Türkiye bizimdir bir ailenin devleti degildir yeter bu kadar..
tayyıp hergun adam gonderdıgıne gore durumu kotu anketler dogru yoksa ıhtıyacı olmasa kımsenın yuzune bakmaz bu haramzadelerden kutlulmalı ulke saadet liderı vatansever
KARAmolla olur mu size AKmolla, keyfe bak o zaman... Saadet Partisi başkanlarını kırpıp kırpıp AKP mv. yapıyorlar:)
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