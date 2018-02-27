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Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programındaki, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?
Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.

Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarızAkit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız
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Akit TV cihangir nişantaşı Etiler

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Az bile demiş. Maşallah savcılar da hainlerin ekmeğine yağ sürmek için kanunu kullanıyor. Ne kadar Mason siyonist ve devşirme varsa hepsi o bölgede. Bu savcılar 28 şubatta neredeydi Yada Kanun mu yoktu uygulamaya? Polisler üniversite kapılarında Başörtülü kızları sürükleyip jop ile döverken napiyordu muhterem işgüzar savcılar? Yedi düvele savaştığımiz şu zor dönemde bile, Vatanperverlik adına konuşan herkese Kanun yetkisini kullanarak cımbız ile kelime ayıklayıp suç iddiasıyla soruşturma yapmak bahanesiyle halkı susturarak, kumpas taktiği uygulayan işgüzar savcılar acaba neye hizmet Ediyor?
bu sorusturmadan birsey cikmayacagini herkes biliyor birakin göz boyama isleri yarin elimi kolunu sallaya sallaya cikar ama bir laik bi atatutkcu boyle tehditler savursa muebbet alir
uyarı cezasından başka ceza almayacaklar buraya yazıyorum...
haberi eleştirenler neyi üstüne aldı acaba? hainliğimi adam doğru demiş bir sürü hain yokmu ülkemizde.
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