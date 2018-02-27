Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.
NE OLMUŞTU?
Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.
Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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