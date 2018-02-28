HABER

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini bildirerek, trafikte buzlanma ve dona karşı sürücüleri uyardı.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren aralıklarla İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

AKOM UYARDI!

Soğuk havaya karşı yapılan uyarıların ardından bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) geldi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre yağışın bu akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı şeklinde Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi, ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor. İstanbul’da Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana geleceğinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri AKOM'da görev yapıyor.

'363 MÜDAHALE NOKTASI OLUŞTURULDU'

Sabah saatlerinden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi, 7 bin personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akom istanbul hava durumu

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Kira gelir beyanı başlıyor

Kira gelir beyanı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kar sürprizi! Bir anda bastırdı

Kar sürprizi! Bir anda bastırdı

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Erzurum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı

Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.