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Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

GÜNDEM HABERLERİ  | 09.03.2018 00:12 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

Kürşat Mican'ın kardeşi Ömer Mican telefonla kendisine ulaşan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı olayını doğruladı. Ağabeyi, Kürşat Mican'ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktığını, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını, otomobilde yere yatan ağabeyi ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Silahlı saldırıyla ilgili ilk açıklama Mustafa Mican'dan geldi. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın babası ve Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican silahlı saldırının ardından açıklama yaptı. Kürşat Mican'ın Sultanbeyli Alperen Ocakları'nda yapılan bir programdan döndüğünü söyleyen Mican, "Öncelikle yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum. Kimden geldiği şu anda belli olmayan, ben Kürşat Mican'ın babasıyım. İl Başkanıyım aynı zamanda. Kürşat, Alperen Ocaklarımızın Sultanbeyli Teşkilatı'ndaki bir programdan dönerken takip edildiğiniz zannediyor. Neticede seyir halinde. Soldan yaklaşan bir araç önüne kırıyor. Sağdan yaklaşan bir araçtan atılan mermilerle de, sağ arka camdan üç kurşun isabet ediyor. Kürşat'ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar. Bunun üzerine arka camdan ateş ediyorlar. Renkli cam ama Kürşat ve şoförü önde oturuyor. Dolayısıyla biz şükrediyoruz. Kürşat'ta bir şey yok. Böyle hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

"ARAÇTA ŞOFÖRÜ VE KÜRŞAT VARDI"

Saldırıya uğrayan otomobilde, oğlu Kürşat Mican ve şoförünün olduğunu söyleyen Mustafa Mican, daha önce tehdit olaylarının olduğunu söyledi. Mican, saldırıyı kimlerin yaptığı ile ilgili konuşmak için erken olduğunu vurgulayarak, "Şu anda kimin olduğunu söylememiz erken olabilir. Emniyet mensuplarımız çalışıyorlar. İnşallah sabaha kadar kimin yaptığını bulacağız. Daha evvel benzer şeyler vardı. Siyasi bir saldırı olmaz. Terör mü? Değil mi? Emniyet mensuplarımızın araştırması sonucu belli olacak" dedi. Mican, gazetecilerin tehditlerin her hangi bir örgütten gelip gelmediğini sorması üzerine, "Onu da daha sonra açıklarsak, en azından araştırmayı yanlış yönlendirmeyelim" diyerek yanıtladı.

MİCAN'DAN AÇIKLAMA

Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, emniyetteki işlemlerin ardından açıklama yaptı. Şahsi olarak kimseyle bir husumetinin olmadığını söyleyen Mican, saldırının siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti. Saldırının eve giderken yapıldığını söyleyen Mican, "Bugün 20.30 gibi Sultanbeyli'de bir toplantımız vardı. 22.00'de toplantımızı bitirdik. Oradan eve giderken orman yolunda önümüze bir araç kırdı. Akabinde silah sesleri duyduk. Çok sayıda ateş ettiler. Tabi bunun üzerine bizde karşılık vermek üzere bizde kapıyı açtık. Hızlı bir şekilde kaçtılar. Daha önce buna benzer bir çok olay yaşamıştık. Can kaybımız yok. Hiçbir şekilde de yara almadık. Daha önce, biliyorsunuz Mihraç Ural'da bizi tehdit etmişti defalarca. Buna benzer bir çok olaylar olmuştu. Daha önce şoförümüz yaralanmıştı. Buna benzer olayları ara ara yaşıyoruz. Saldırının siyasi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

SALDIRI SIRASINDA 3 KİŞİ GÖRDÜK

Saldırı anını da anlatan Mican, bir aracın önlerini kestiğini söyledi. Mican, "Bir araçta 3 kişi olduklarını gördük. Ancak diğer araçta kaç kişi olduğunu göremedik" diye konuştu.

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alperen ocakları kürşat mican silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ölmediyse niye haber yapılıyor anlamıyorum
@yeni_ortadogu senin araban kurşunlansa böyle söyleyebilecek misin sayın pesimist
BBP bunu bahane ederek Akp ile ittifak kurar buda bir oyundur..
Bu alçak saldırıyı yapanlar pişman olacaklar bunlar yanlarına kar kalmayacak namert namussuz alçaklar
Türkiye her ne kadar seçim ler zamanında yapılacak densede seçim atmosforine girmiştir. seçime kadar da sözde milli ittifaktaki akp mhp bbp partililere suikastlar ara vermeden devam edecekrir. anlaşıldıki bu seçimdeki mağduriyet edebiyatı böyle işlenecek. bbp kim takar da muatap alırlar.kendi kendilerine gelin güvey oluyolar
@canpazari seni kim takıyor da konuşuyon hey gidi hey : )
hahaha sen beni güldürdün Allahta seni güldürsün şirinşey seçim yok diyorlar dert oluyor size seçim olsun deseler biz demiştik neden erken olsun diye zırlayacaksınız ama yok bitti sizin için laf üretme siyasetide öyle herşeye hayır diyerek iktidar olunmayacağını anlayacaksınız proje üretin proje laf değil...
ülkemizde adam seni silahla ateş edip vuruyor. sağ kalırsan polis gelip seni kurtarıyor. sağ kalmazsan sen mezara o cezaevinde istirat edip tekrar hayata devam.
Fetos kalıntısı keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları PAPA çocukları ülkeyi suriye yapmanın derdinde BOP da verilen görev bu
bu alperen ocakları eski maganda tipli ülkücülerin girip çıktıkları yerler çoğuda silahlı bunların birine musallat olmuşlardır. sağlam denetleyin böyle yerleri...
mehmetçiğimiz varken,alp ve eren nesi?kendileri gibi düşünmeyenlere "ben adamı döverim"kabadayılığı yapanlardan bu ülkeye yarar gelmez.yinede geçmıś olsun hepimiz bu güzel yurdun yurtseverleriyiz.
ülkemizde 17 milyon silâh sivillerin elinde! SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR!
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