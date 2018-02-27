HABER

Amanoslarda sıcak temas: Çatışmada 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:39 | Son Güncelleme

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirildi.

Amanoslarda sıcak temas: Çatışmada 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik ihbarı değerlendiren jandarma, operasyon düzenledi. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütü mensupları ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amanos Dağları çatışma PKK

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü! Bir kişi boşluğa düştü

Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü! Bir kişi boşluğa düştü

Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

Liseli gençler şehri birbirine kattı

Liseli gençler şehri birbirine kattı

HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü

HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü

Askerin tekmili Org. Hulusi Akar'ı gülümsetti!

Askerin tekmili Org. Hulusi Akar'ı gülümsetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.