Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

Bekirli Mahallesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda, zihinsel engelli N.D.'nin aynı mahallede yaşayan komşusu S.K. tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. Yüzde 50 zihinsel engelli N.D., iddiaya göre, evinin arka kısmındaki alanda, komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradı. N.D.'nin amcası, S.K.'yı suçüstü yakaladı. Amca durumu jandarmaya bildirdi. N.D'nin ailesi, yakaladıkları S.K.'yı jandarmaya teslim etti. N.D.'nin uzman eşliğinde alınan ifadesinde, S.K.'nın kendisini 4 yıldır istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.
N.D.'nin zihinsel engeli nedeniyle özel eğitim aldığı ve hafta sonları da rehabilitasyon merkezine gittiği ifade edildi.
AA
AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası
Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi
Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 2 yorum