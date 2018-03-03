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Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 21:28 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çivril ilçesinde S.K.,(40) komşusunun yüzde 50 zihinsel engelli kızı N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

Bekirli Mahallesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda, zihinsel engelli N.D.'nin aynı mahallede yaşayan komşusu S.K. tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. Yüzde 50 zihinsel engelli N.D., iddiaya göre, evinin arka kısmındaki alanda, komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradı. N.D.'nin amcası, S.K.'yı suçüstü yakaladı. Amca durumu jandarmaya bildirdi. N.D'nin ailesi, yakaladıkları S.K.'yı jandarmaya teslim etti. N.D.'nin uzman eşliğinde alınan ifadesinde, S.K.'nın kendisini 4 yıldır istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.

N.D.'nin zihinsel engeli nedeniyle özel eğitim aldığı ve hafta sonları da rehabilitasyon merkezine gittiği ifade edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah'ın rahmetinden mahrum kalasınız namus yoksunu haysiyetsizler tümünüz hem de.Hele de korunmaya muhtaç çocuklara veya güçsüzlere yapınca bunu insanın içini hicbir şey soğutamıyor.
bu nasil bir insanlikdir kiyamet yaklasiyor demekdir
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