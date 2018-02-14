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Ankara'da sıcak saatler! HDP binasına ateş açıldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 14.02.2018 22:30 | Son Güncelleme

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, pompalı tüfekle Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına ateş açtı.

Ankara'da sıcak saatler! HDP binasına ateş açıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, pompalı tüfekle Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalandı.

Olay akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki bir binanın ikinci katında bulunan HDP ilçe binası önüne gelen ve alkollü oldukları belirtilen Y.E. ile Ü.Z. iddiaya göre pompalı tüfekle ateş açtı.

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda içeride kimsenin bulunmadığı parti binasında yaralanan olmazken, saçmaların binanın duvarına isabet ettiği öğrenildi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Saldırının ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Y.E. ile Ü.Z.'yi pompalı tüfekle yakaladı. İki saldırgan gözaltına alınırken, polis, HDP binası önünde güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
HDP hdp binası Ankara silah

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
bişey yok bırakın hepsini gebertsinler.
başlığa bak başkentte haraketli dakikalarmış ay bile dünyaya daha yakin s.kochisar nere ankara nere
ÜLKEDE BİN BİR BAHANELER ARAYAN BU GİBİ SAPIK BAŞI BOŞ CAHİL ONUN BUNUN KANDIRMALARIYLA VEYA PARAYLA TUTULAN PROVAKTÖRLERE DEVLET İZİN VERMEMELİ CEZASIZ KALMAMLILAR TOPLUMDA AYRIMCILIĞA IRKÇILIĞA İZİN VERİLMEMELİ.
Seçime kadar her türlü Caos çıkartılacak
Bu bir oyun bu bir komplo
O kafayla nasıl saldırmışlar peki ??
hdp ye ateş açılırsa onlarda karşılık verirse bu işin sonunu siz düşünün artık. .böyle çözüm bulunmaz..cumhurbaşkanımız bile öteki derse 5.6 milyon yüzde 13 almış bir siyasi partiye..gelde adalet ara bu ülkede..sorunların hepsinin kaynağı anlayissizlik ve bencillikten kaynaklı..
@gozcan_h5 o oyların %10 kadarı silah zoruyla alınıyor bilmem haberin var mı ?
Kahrolsun ırkçılık ve kinci dincilik barbarlığı.
Bu ülke nereye gidiyor ALLAH Türk'ü korusun ve yüceltsin TÜRK milleti ve vatanımız ayrılık çağrılık girmesine düşmesin
@mah6bsddn4 Allahıda ırkçılığınıza ortak etmeyin,hiç olmazsa inançlara saygı duyun ey ırkçı zavalılar.
@bclaen yav ben bir zazayim sapina kadar TÜRKÜM niye TÜRK deyince gocundun kimseyi dışlamıyorum aksine kürt türkmen alayına TÜRK diyorum..
Güzel haber devam devam.. Gümbür gümbür
Sorgu: Oğlum niye yaptınız - Bunlar terörist -silahları nerden buldunuz -çok ucuz satın aldık devletimizi korumak için aldık Ardından içişleri Bakanı soylu gelir - bu ülkenin sizin gibi evlatlara ihtiyacı var helal olsun hepsinin alnindan öper ve serbest kalırlar
ne kadar cahil bilgisiz ve geri zekalı bir toplum yaratılmış. kutuplaşma ötekileştirme sindirememe. siyasiler gurur dıysun bu tablodan. yarın öbürgün aynı dırum chp içinde bu durum söz konusu olabilir.
CHP bu haliyle bir millî güvenlik sorunudur ve acil çözülmesi gereken bir durumdadır il başkanlarının katil devlet demesi bunun kanıtıdır
erdoğan çetelerine emretti yine.darısı yapanların , yaptıranların ve yaptıranların destekçilerinin başından eksilmesin inş.
yarında onlardan biri gider akp binasına saldırır olur biter. hep böyle geldi böyle geçiyor çünkü
Provokasyon için kendileri attırmış olması, akla uygun geliyor.
o kafayla tutturamamıştır binayı bu avareller.
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