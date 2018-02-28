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Ankara merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı örgüt üyesi 20 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bugün 20 şüpheli hakkında silahlı örgüt üyesi olmak, kasten yaralama, nitelikli yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiştir. Örgüt lideri Kemal Bağcı ile birlikte 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Operasyon Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir” denildi

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Ankara operasyon izmir istanbul adana

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah askerimize polisimize daha cok başarı nasip etsin
NEZAMAN DEMOKRASİ ÇARKI NEZAMAN DÖNMEYE BAŞLIYACAK ADALETE GÜVEN NE ZAMAN OOLACAK BU İŞLER NE ZAMAN SON BULACAK
daha çok çete var ülkede gazino işletenin hepsi mafya gidin birazda onları toplayın çakma baba çogaldı bu ülkede tahsilatcıda çogaldı icra dairelerinide kapatırsanız iyi olur bi ankarada degıl türkiyenin her ilinde mafya çoğalmış devlet önlem alması gerekir her ilin emniyeti demekki iyi çalışmıyor ankara emniyetini saygılar
insan kalmadı türkiyede
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