Ankara Valiliği'nden patlama uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 17.00 ve 17.15 saatlerinde Dodurga tarafında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle iki defa dinamitle patlatma yapılacaktır.

Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür" denildi.