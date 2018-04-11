HABER

Art arda kahreden haberler: 2 şehit, 3 yaralı

GÜNDEM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan askeri noktaya terör örgütü PKK tarafından havanlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit oldu. Şahin'in memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan TSK, Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlara, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğunu, üç askerin ise yaralandığını açıkladı.

Art arda kahreden haberler: 2 şehit, 3 yaralı

Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından sabaha karşı askeri noktaya havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit oldu. PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlatıldı. Şehit Şahin'in acı haberi ise Kırşehir'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olan Şahin'in Kırşehir'in Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

şehit

HAVANLI SALDIRI: 1 ŞEHİT!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlara, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait silah mevzileri imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca’da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca’da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit asker PKK şehitlerimiz

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Kahreden haber: 1 şehit!

Kahreden haber: 1 şehit!

Gözaltına alınan 15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 9'u tutuklandı

Gözaltına alınan 15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 9'u tutuklandı

ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şok ifadeler: Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki...

ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şok ifadeler: Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki...

Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

Afrin türküsü yapacaklar

Afrin türküsü yapacaklar

Okuyucu Yorumları 16 yorum
ne kadar kürt varsa hepsi gebersin
Fetöcüsün değil mi ? bilinçli olarak yazıyorsun ki Kürt kardeşlerimiz görüp tahrik olsun seni fetö'cü seni , ben MHP'LİYİM yaşasın Türk Kürt kardeşliği !!!
@lanvin1 sen terör örgütü kadar ihanet ve hainlik içerisindesin senin Türk olmadığın söylemlerinle kesinleşiyor hainlik çeşit çeşittir.
birileri düğmeye bastı ekonomi ve terör olayları artabilir:(:(:(::(:(
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Birileri düğmeye bastı ekonomi ve terör üzerinden
Bi yerlerden düğmeye basıldı koprdineli olarak ekonomi ve terör olayları artırılıyor
Karanlık eller yine sahnede ekonomi ve terör devrede !!!!!!!!!!!!!!!!
Kandile girmemiz için taciz ediyorlar. zamanı geldiğinde o da olacak. kökünüz kurusun tez zamanda kavuşun cehenneminize. oradaki zavallılar da bıktı bu kansız teroristlerden
EKONOMİ VE SİYASET BATTI,TERÖR VE SAVAŞ ORTAMI İLE T.Ç Yİ YÖNETMEYE BAŞLADI BU BAŞTAKİ ZINDIKLAR,ALLAH KURTARSIN DİYECEM T.Ç Yİ AMA KOYUNLAR OLDUĞU MÜDDETCE FARKETMEZ.BÜYÜK İSRAİL OLUŞMAYA BAŞLADI.BAŞ SORUMLU T.Ç NİN BAŞINDAKİ ZINDIK VE YALAKALARI.
Allahım mekanını cennet et.Askerlerimizi koru yarabbim.....AİLESİNE SABIR VER YARABBİM..
Dünya kaosa sürükleniyor. Allah şehitlerimize rahmet etsin.
GENCECİK FİDAN:(( İNSAN KAHR OLUYOR:((
mekanlari cennet olsun ailelerine sabir versin.
İNSANIN İÇİ KAN AĞLIYOR:((ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE SABIR VERSİN:((
EVET DEYİNCE HANİ TERÖR BİTECEKTİ,ANALAR AĞLAMAYACAKTI ? BİZ AFRİN İÇİN SAVAŞIRKEN KENDİ ÜLKEMİZİN SINIRLARI İÇİNDEKİ TERÖRE KURBANLAR VERİYORUZ.bu yönetim acizliği değil mi ?
Diğer Haberler
Kahreden haber: 1 şehit!

Kahreden haber: 1 şehit!

Sağlık Bakanlığından açıklama! Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanlığından açıklama! Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?

Gözaltına alınan 15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 9'u tutuklandı

Gözaltına alınan 15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 9'u tutuklandı

ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şok ifadeler: Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki...

ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şok ifadeler: Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki...

Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

Afrin'den inanılmaz fotoğraf! Abdullah Ağar paylaştı: Pes ötesi bir şey

Son dakika! Anadolu Farm'ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Son dakika! Anadolu Farm'ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.