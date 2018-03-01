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Askeri araçlar Karadeniz'de! Roket ve ağır silahlar taşıyorlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Son 4 günde çok sayıda askeri araç Karadeniz yönüne doğru geçiş yaptı. Askeri araçların füze deneme atışları için kente geldiği belirtildi.

Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, 4 gündür Kastamonu üzerinden Sinop yönüne geçiş yaptı. Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yapan askeri araçlar, Sinop'ta vatandaşların dikkatini çekti. Üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu askeri araçların bölgedeki, Roketsan mevkiine doğru geçiş yaptıkları gözlendi. Askeri araçların, füze deneme atışları için şehre geldiği öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
askeri araçlar Karadeniz

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