Askerin tekmili Org. Hulusi Akar'ı gülümsetti!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Hatay Oğulpınar Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu açıkladı.
Genelkurmay başkanlığı, ziyaretle ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir askerin tekmiline Akar'ın önce gülümsediği ardından askerle sohbet ettiği görülüyor.
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