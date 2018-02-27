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Askerin tekmili Org. Hulusi Akar'ı gülümsetti!

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:28 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Oğulpınar Hudut karakolunda incelemede bulundu. Askerin tekmili Akar'ı gülümsetti, Akar daha sonra asker ile sohbet etti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Hatay Oğulpınar Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu açıkladı.

Genelkurmay başkanlığı, ziyaretle ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir askerin tekmiline Akar'ın önce gülümsediği ardından askerle sohbet ettiği görülüyor.

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Hulusi Akar asker tekmili Oğulpınar Hudut karakolu Genelkurmay Başkanı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Askerlik güzel bir şey herkeze yapmalı bence insan duygulanıyor
TSK en güvendiğimiz 1.Kurum,böyle kalmaya devam edecektir...
bütün askerlerimiz çok güzel . . herzaman güçlü kalın
Çakı gibi Maşallah.
Asker, Milletimizin çelikleşmiş ifadesidir.
Şimdi seni övenlere,seni yüceltenlere kanma mehmedim... 15 Temmuz'da askerde olsaydın ve askerlik yerinde İstanbul olsaydı. Düşünmeden boğazını keserler, sonra da bir KHK ile katillerini aklayıverirlerdi. O zaman askere söven şerefsizler, Türklük nedir ? Milliyetçilik nedir? bu sorulardan bi haber olan bu topluluk. Şimdi Başçobanları eksen değiştirdiği için eksen değiştirdiler. Bunların alayı arap sevdalısı , aklı 500 sene evvelde kalmış andavallardır. Sen bildiğini yap mehmedim. şakşakçılara da bakma. herkese ve herşeye rağmen iyi ki varsınız. Allah Türkü korusun ve yüceltsin!
Vanlılığımla gurur duydum şimdi,aslan gardaşım benim..
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