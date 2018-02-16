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Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.02.2018 20:20 | Son Güncelleme

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 1’i 8 katlı ve havuzlu 3 sığınak imha edilirken 100 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 3 sığınağın imha edildiğini, imha edilen sığınaklardan birinin 8 katlı ve havuzlu olduğu bildirdi.

Valilik açıklamasında "Tunceli -Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 metre derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 litre benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 metre dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kilogram bulgur, 20 kilogram şeker, 100 kilogram un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 metre su borusu, 30 adet 60 lt’lik boş bidon, 1 top naylon, 200 metre kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
PKK sığınak yüzme havuzu Tunceli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kırk yıldır aynı hikayeler aynı sanaryolar,artık kimse bu haberleri dinlemek istemiyor.Bize kahramanlıklar yapmiş gibi göstermeyin bu haberleri bize bu ülkenin gerçeklerini gösterin,bize bu ülkede Kürt sorununun çözümünü anlatın bize alınterimizle alınan verigilerin bu ülkenin dağlarını bonbalayarak bu ülkenin evlatlerini ölerek öldürerek kahramanalık hikayelerini yazmayın bize barışın ve sevginin güzeliklerini yazın,bize fakir fukaranın çöcuklarının ölüm paralarına haciş koyan avukatı tehdit etmeyi değil bu ülkede gençlerin insanca ve ölüm parasının haciz koyulmadığı özgürlükler gerekir.
Bu pislik yuvalarında havuz olsa ne olur.
Ankara da yüzme havuzu görmedim teröristlerdeki keyfe bak
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