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Atilla Taş: Karakolda imza atarken 'kanıt olsun' diye bir de selfie çekiyorum

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 17:54 | Son Güncelleme

FETÖ yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık olan Atilla Taş, 'Karakolda sabah erkenden gidip bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfi çekiyorum bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfie çekiyorum' dedi.

Atilla Taş: Karakolda imza atarken 'kanıt olsun' diye bir de selfie çekiyorum

Fethullah Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada son savunmalar alınıyor. Tutuksuz sanık Atilla Taş, “Karakolda sabah erkenden gidip bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfi çekiyorum bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfie çekiyorum" diye konuştu.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan duruşmada 19 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Atilla Taş, Murat Aksoy'un da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı duruşmayı başlatırken, ilk olarak sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmalarını, daha sonra avukatların beyanıyla duruşmaya devam edeceğini, son aşamada ise sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi.

Sanıklar Abdulah Kılıç, Ahmet Memiş ve Ali Akkuş'un ardından tutuksuz sanık Atilla Taş, son savunmasını yapmak üzere sanık kürsüsüne çıktı.

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AVUKAT RAHATSIZLANDI... ATİLLA TAŞ; 'ŞARKI SÖYLEYECEĞİMİ SANDI'

Atilla Taş savunmasını yapmak üzere kürsüye çıkınca sanıklardan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun avukatı rahatsızlanarak duruşmadan ayrılmak istedi. Bunun üzerine Taş, 'Mustafa ağabey şarkı söyleyeceğimi zannetti' deyince gülüşmelere neden oldu.

“BENİ HAPSE ATMAYIN"

Daha sonra savunmasına başlayan Taş, ilk olarak mahkeme heyetinin 'titiz ve adil bir yargılama yürüttüklerini' dile getirerek teşekkür etti. Mahkeme başkanı da 'İlk defa böyle bir şey duyduk sizden' dedi. Taş, 'Bunu samimiyetimle söylüyorum. Size çok güveniyorum. Çok iyi insanlarsınız' cevabını verdi. Hemen ardından da, 'Beni hapse atmayın' diye ekledi. Bu söz de gülüşmelere neden oldu.

“SAVCILIK ÖNCE TAHLİYEMİ İSTEDİ SONRA TUTUKLANMAMI…"

Atilla Taş, savcılık makamının önce tahliyesini talep ettiğini mütalaasında ise yeniden tutuklanmasını talep ettiğini hatırlatarak, 'Bu durumu anlayabilmiş değilim' ifadesinde bulundu.

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“FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERE 'BİR ÖRGÜTLE BAĞLANTINIZ VAR MI' DİYE SORUYORUM"

Taş, “Bugün bir kız benimle fotoğraf çektirirken zafer işareti yaptı. 'Eyvah bir dava daha geliyor' dedim. Artık fotoğraf çektirmek isteyenlere 'Bir örgütle bağlantınız var mı?' diye soruyorum. Bu ruh hali içinde yaşıyorum. Sanki her şey bir rüya" dedi.

“KARAKOLDA İMZA ATTIKTAN SONRA KANIT OLSUN DİYE SELFİ DE ÇEKİYORUM"

Taş, şartlı tahliye olduktan sonra imza atmak için 15 günde bir polis merkezine gittiğini hatırlatarak, “Sabah erkenden gidip karakolda bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfie çekiyorum" diye konuştu.

Taş, “Belki bazı konularda kastımı aşmış olabilirim ancak, ben terör örgütüne üye değilim. Sizden beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanık hakkında istenen “darbeye teşebbüs" suçundan beraatlarına yönelik karar verilmesi talebinde bulundu. Savcı, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 24 sanığın ise “terör örgütü üyeliği" suçundan, 3 sanığın ise “örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş FETÖ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
korktu çocuk
herkes fetöcü herkes
bu cökelekte kendisini sanatçı zannediyor
bence kaşınıyor
Kandırıldık de Atilla:)
buda kendini bişi zannediyor ahahahhaa
Oldu olacak bide orda maklube yeseydin
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