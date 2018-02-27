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Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 21:32 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi eski Başkanı Mehmet Keleş’in kullandığı lüks makam aracının belediyenin borcu karşılığında temizlik işlerini yürüten firmaya verilmesinin ardından,Camikebir Mahallesi’ne yapılan ve belediyeye ait olan 47 daire de borca karşılık belediyenin işlerini yapan firmalara satıldı.

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Düzce Belediyesi, kent merkezindeki Camikebir Mahallesi’nde 2007 yılında hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile 72 bin metrekarelik alana TOKİ aracılığı ile 128 konut yaptırdı. Belediyeye arazisi karşılığı 47 daire verildi. Belediye, 142 metrekareden oluşan ve zemin katta bulunan daireler için 341 bin 362’şer lira, 2 ve 3’üncü katlar için ise 355 bin 500’er lira satış fiyatı belirledi. Ancak daireler yaklaşık 2 yıldır satılamadı.

Belediye, bir süre önce 16 konutu borcuna karşılık firmalara sattı. Elde kalan 31 konut da satışa çıkarıldı. Belediyeden alacaklı olan firmalar ihaleye katılarak borçlarına karşılık konutları satın aldı.

Geçen günlerde, Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş’in lüks makam aracı da belediyenin borcu karşılığında temizlik şirketine verilmişti.

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'HERKES AUDI İLE GELSİN BEN PASSAT MI ÇEKEYİM YANLARINA' DEMİŞTİ

Düzce Belediyesi'nin eski başkanı Mehmet Keleş'in, Haziran 2014'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken 650 bin liraya aldığı Audi A8L model makam otomobili, tartışma konusu olmuştu. Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek cevap vermişti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce belediye mehmet keleş borç

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Büyüklerini örnek almış. Nasıl olsa Sayıştay diye bir kurum yok. Olsaydı bugün Ankara'daki dinozorların hesabı verilirdi.
tüyü bitmemiş yetim hakkını lüks makam aracına verenler ahirette bunun hesabını verecekler
senin gelmişini geçmişini .... araştırmak lazım
audi falan geçin bunları mercedesleri yazın asıl..
birde buyuk sehir olacam der peh peh
Devletin malı deniz hesabı yaparsan olucağı bu. ulan ben binemiyorum benim paramla hava atıyorlar
Bunlarin hepsi aç. Din maskesi altında varları yokları bu dünya.
aç bunlar aç. Allah gözlerini doyursun, millete de akıl fikir versin.
oda bişeymi ak parti iktidar sayesinde bursa orhangazi ilçesini gelip araştırın 47 dairede nedir çerez onun yanında :)
Millet aç açık gezerken bak böyle adamlara napıcan biliyonuz mu? Bu ve bunun gibilere güzel bi meydan dayağı atacan yaş meşeyle bak ondan sonra konuşabiliyorlar mı? Beyefendilere passat yetmemiş audiden aşağısına binmezmiş. Allahım sen nelere kadirsin ya Rabbim. Bela okumak iyi değildir ama böylelerini kahrı perişan eyleki kul hakkı çıksın bi taraflarından.
Soylu bey beşiktaş ve ataşehir belediyeleri sütten çıkmış ak kaşık değil ama gelgör önce kendi kapının önünü süpüreceksin aklar yiyince aklanıp istifa ettiriyor diğer partililer el çektiriliyor
başka bir partiden olsa haberin her yerinde ismi yazardı, sanki adam bağımsız seçilmiş haberin hiçbir yerinde AKP belediye başkanı olduğu yazmıyor
burada bahsi geçen beyefendinin bu gafı yaptığı videoyu izleyecek olursanız. önceden kullanılan passat kiralıktı şimdi belediyeye audi satın aldık istediğimiz zaman satarız araba parasını niye rent a car a yedireyim düşüncesiyle ortaya çıkmış bir durum mevcut tabi anlatım şekli ve cümleleriyle viral oldu o başka husus
Adam haklı. İtibardan tasarruf olmaz.
Yalova belediyesi de yaptı aynı numaraları, aynı partinin milletvekili bile uğraşamadı yapılanlardan parti zarar görmesin diye sesini çıkartamıyor .
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