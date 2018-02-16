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Bakanlıktan 13 yaşındaki çocuk için 'evli misin?' sorusu!

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.02.2018 19:40 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öksüz-yetim programından faydalanabilecek çocuklara ulaşmak ve gelir tespiti yapmak için, ilköğretim okulu öğrencilerine, ‘Hane beyan formu’ dağıttı. Formda, '12 yaşından büyük tüm bireylerin evli ya da bekar olduklarına ilişkin' medeni hal durumu ve çalışıp çalışmadıklarının da yazılması istendi.

Bakanlıktan 13 yaşındaki çocuk için 'evli misin?' sorusu!

Gelir tespiti yapmak ve ihtiyacı olanların sosyal yardım ve destek programlarından faydalanmasını sağlamak amacıyla veri tabanı oluşturmak için hazırlanan ve ilkokullarda dağıtılan üç sayfalık formda, 12 yaşının üzerindeki çocukların yanıtlaması istemiyle “Uygun bir iş teklifi almanız durumunda çalışır mısınız? Son bir yıl içinde kaç aydır işsizsiniz?” soruları da yöneltildi. “Hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin medeni hallerinin yazılması, hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa hangi sektörde, çalışmıyorsa nedeninin yazılması gerekmektedir” denildi.

O DAHA ÇOCUK

Sözcü'de yer alan habere göre, Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Aile Bakanlığının dağıttığı bu forma tepki göstererek, “Belgede 12 yaşındaki çocukların medeni durumunun sorulması çocuk gelinleri çağrıştırıyor. Ayrıca okulda olması gereken çocuklar için ‘çalışma' soruları da çocuk işçiliği akla getiriyor. Temel itirazımız ise sosyal devletin ortadan kaldırılması sonucunun yardım ve sadaka toplumuna dönüşmesidir” dedi.

Okullara dağıtılan formu TBMM gündemine de taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer “12 yaşındaki çocuğa evli misin çalışıyor musun? diye soruluyor. Eğer amaç çocuk işçileri tespit etmekse ya da 12 yaşını doldurmuş ve evlendirilmiş çocukları tespit etmekse, bakanlığın ulaşabileceği birçok veri var. Fakat hükümetin genel tavrı doğruların peşinde olanları yok saymak… Bakanlık bu formdaki sorulanlarla neyi amaçlıyor? ” diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
12 yaşındaki çocuk evli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
her sey de bir bok ariyorsunuz kardesim aile beyannemesi dolduruyoruz her yil is yeri icin burada bile evli bekar secenegi isaretleniyor cocuklar icin. nerden maraz cikarsak diye firsat kollamak niye.
@igtc be cahil devlet evlilik yaşından habersiz mi de oyle saçma soruyu eklemiş oraya. Bunlar, diyanetin yaptıkları, sahte hocalarin çocuklar ile ilgili soylemleri tamamen algı yaratmak ve çocuk evliliğini meşrulaştırmak. Senin gibi cahillerin cocuklarina yazik ne diyim
koyun sen alınma!!!
@sabrimuhtar Koyarız, koyarlar, koyuyorlar da sizinkileri bi doyuramıyorlar.
Eee ne yapsınlar. Artık hangi yaştaki kız çocukları ile evlenmek istediklerini açıkça ifade ediyor AKP'li yöneticiler. AKP vatandaşlarda bir yanlış anlaşılma olmuş der. Ama farkında değil yanlışlığın kaçıncı olduğunu.
@suleaskim Sapık olan sizsiniz ve içinizdeki pisliği döküyorsunuz ortaya. Burada bakanlık çocuk yaşta evlilik varsa tesbit edip gereğini yapmak için bunu yapıyor ancak sizin gibi sapıkların düşüncesi hep bu şekilde sapıkça.
devlet memuru kanun ve mevzuatları bilemeyecek kadar memuriyetten uzak olabilir mi?o yaşta yasal olarak çocuk evlendirilir mi?
@halveli Geri zekalı zaten yasal olarak evlimisin demiyor.
Bu souyu kım hazırladı ıse aklından ya zoru var yada ****** cahıl
n önemli konuyu atlamışsın yada sapık
niye sormasınmı.siz hangi dünyada yaşıyorsunuz beyler.keşke sorulma gereği duyulmasa ama keşkelerle olmuyor işte.bende TC nosu yazıldığı halde halen diğer bilgilerin beyanı istenir bilmiyorum ama hal böyle.siz eniyisi eski haberlerden manşet atın daha faydalı sizler için.
evet o bir çocuk ama mevcut bir evlilik(nikahsız da olabilir) varsa tespiti için böyle bir çalışma yapılacaksa bu sorununda sorulması gerekiyor...
sapık zihniyet
Eğeer denetim ve ceza için yapılıyorsa mantıklı. 13 15 yaşında evlendirilmiş çocuk varsa tespiti ve yaptırımı için bilgi formu olarak kullanılabilir
ben böyle hükümetin taaa...
@empirest Bizlerde topluca senin taaaa..
demekki sadece ekonomi muhabbetiyle parayla gelişme olmuyor...bu sorubelki 3.dünya ülkelerinde sorulabilir oralardada belki.......
bu muhterem zevata göre 13 yaşındaki çocuk karı olabilir..o sapık zihniyetin iktidarda olduğunu gösteren en somut kanıt budur..
@selahattin_kirim Sapıklık ve ensest ilişki sizin gibi imansızların davranışları oluyor.
Sorun o değil ki. Mesela ben bugün nüfusa gidince evli miyim bekar mı bilmiyolar mı? Bizimle ilgili her bilgi devlet kayıtlarında yok mu zaten?
Çocuk yaşta evlenenler evlendirilenler var devlet de soruyor ve tesbit yapıyor. Sapıklar hemen fark etmiş ve zıplamışlar. Aklımıza bile gelmez bizim soru işte cevaplar geçeriz bize sorulsa.
Valla bizim çocukluğumuzda bu tür form doldurmalarda kafamız rahattı,bize sadece "Anne-Baba bir mi yaşıyor,ayrı mi?" sorulurdu,manidar sorular olmazdı:)
sizleri gerçekten anlayamıyorum... neden hemen hükümete yükleniyorsunuz... kesin KANDIRILMIŞLARdır, YİNE!!!
Ne yani.?Çokmu garip..Sanki Ülkede bu yaşta hiç evli çocuk yokmuş gibi garipsemişsiniz.
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