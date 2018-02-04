Başbakan Yıldırım sınırda! İlk fotoğraflar...

Başbakan Binali Yıldırım, sıcak bölgede. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili harekat merkezinden bilgi alan Yıldırım daha sonra .Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, bekar olan şehidin annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi. 4 kardeşi olan şehidin erkek kardeşi parkasını, bir kız kardeşi de askeri tören üniformasını giyerek törene katıldı. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. Yıldırım'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU



Başbakan Yıldırım, daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine geçip taziyelerini iletti.