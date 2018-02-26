HABER

Beşiktaş'taki bombalı saldırı davasında 'Kürtçe' krizi

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 46 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın duruşmasında 'Kürtçe' savunma krizi yaşandı. Mahkeme Kürtçe savunma yapmak isteyen sanıkların talebini reddetti. Buna rağmen sanıklar Kürtçe savunma yapmaya başlayınca mahkeme başkanı engelledi.

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 39’u emniyet mensubu, 46 kişinin yaşamını yitirdiği , 243 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada Kürtçe savunma krizi yaşandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma bağlanan sanıklar Kürtçe savunma yapmak istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, talebin oy birliğince reddine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Rıdvan Döner, Kürtçe savunmaya başlayınca mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Sanık Döner, Kürtçe savunma yapmasının kanuni hak olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı da “Kanunu senden iyi biliyoruz merak etme” diyerek sanığı yerine oturttu.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ tarafından Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmaya 6 tutuklu sanık SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandı. Saldırıda hayatını kaybenlerin yakınları ile yaralananlar da duruşmaya müşteki sıfatıyla katıldı. Tutuksuz sanık Nazım Beyhan da duruşma hazır bulundu.

KÜRTÇE SAVUNMA YAPMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİLER

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıklardan Tufan Beyhan ve Hikmet Ölçer’in mahkemeye dilekçe sunduklarını ve Kürtçe savunma yapmak istediklerini açıkladı. Beyhan ve Ölçer bu taleplerini duruşmada sözlü olarak da dile getirdi.

Savcı sanıkların talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de geçen duruşmada iddianamenin okunduğunu, sanıkların böyle bir taleplerinin olmadığını, yargılamanın sürüncemede kalmaması, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 202’nci maddesini gerekçe göstererek talebin oy birliğince reddine karar verdi. Sanıklar savunmalarına başlamadan önce “Savunmamı Kürtçe yapamadığım için annemden ve tüm Kürt annelerinden özür diliyorum” diyerek başladı.

‘NEDEN YARGILANDIĞIMI BİLMİYORUM’

Tutuklu sanıklardan Hikmet Ölçer, “25 senedir İstanbul’dayım. Askere sadece Iğdır’a gittim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ben hayretler içindeyim” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilen resim ve videolarının sorulması üzerine sanık Ölçer “Ben paylaşmadım. Ben telefonumu yemekhaneye bırakıyorum, bekçiye bırakıyorum. 1500 – 2000 kişinin çalıştığı işyerinde. Kimsenin günahına girmek istemiyorum. Bu davada neden yargılandığımı bilmiyorum. Gözaltına alındığımda eşim ameliyat olmuştu, çocuklarım okula gidemeyecek duruma geldi. Tahliyemi istiyorum.”

‘OLAY GÜNÜ KINA GECESİSİNDEYDİM’

“Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum” diyen sanık Zeki Yılmaz da olay günü alkol aldığını, uykusuz olduğunu ve kafasının yerinde olmadığını öne sürerek, şunları anlattı:

“Suçlamaları kabul etmiyorum. Patlamadan önce Vatan Emniyet Müdürlüğü çevresinde olduğum iddia ediliyor. Ben tüm kayıtların ve telefon sinyallerinin çıkarılarak, mağdur ailelere sunulmasını istiyorum. Ben dernekte kına gecesindeydim. Saat 23.30’da eve gittim. Eve baskın yapıldı. Ne olduğunu anlamadım. Şok içindeyim. Beşiktaş patlaması olduğunu öğrenince şok oldum. Ben, ailem beni evden arayıp rahatsız etmesin diye telefonu evde bırakmıştım.”

MAHKEME BAŞKANI KÜRTÇE SAVUNMAYA İZİN VERMEDİ

Sanıklardan Rıdvan Döner, Kürtçe savunmaya başlayınca mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Mahkeme başkanı, Kürtçe savunma talebinin reddedildiğini hatırlatarak, “Savunmanı Türkçe yap ya da yerine otur” dedi. Sanık savunmasına Kürtçe devam etti ve Kürtçe olarak savunma yapmasının kanuni hak olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı da “Kanunu senden iyi biliyoruz merak etme” diyerek sanık Döner’i yerine oturttu.

‘KİM YAPTIYSA ALLAH BELASINI VERSİN’

Sanıklardan Nazım Beyhan da “Tüm şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek savunmasına başladı. Bazı müştekiler de “Dileme” diye bağırdı. Sanık Beyhan, “O gece ben evdeydim. Polis geldi. Bu olaylarla bir ilgim yok. Kim yaptıysa Allah belasını versin. Eve Tufan Beyhan ve Raşit Beyhan birlikte geldi” dedi.

Söz alan sanıklardan Fırat Kise, Raşit Beyhan, Sercan Bingöl ve Necip Yılmaz da PKK üyesi olmadıklarını, olayla da bir ilgilerinin olmadığını söyleyerek, tahliyelerini talep etti.

DHA

Beşiktaş'ta silahlı saldırı!Beşiktaş'ta silahlı saldırı!
Beşiktaş'ta gerçekleşen saldırıyı TAK üstlendiBeşiktaş'ta gerçekleşen saldırıyı TAK üstlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş bomba saldırı

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni Afrin açıklaması

Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni Afrin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu devletin resmi dilini halen bilmeyenler var galiba.
Bu ülkede 15 milyona yakın Kürt var ve hâla bu insanlar ne ana dilde eğitim görebiliyorlar ne de kendi dillerini doğru düzgün konuşabiliyorlar. Bunu Kürtlere hak görüyorsan , Kürtlerin de kendi dilinde ifade vermesi haktır. Vicdan sahibi hiç kimse itiraz edemez.!!!
zorla kaşınıyolar sabır zorluyolar
Diğer Haberler
Hükümetten çocuk istismarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümetten çocuk istismarıyla ilgili yeni açıklama

Topçu atışları başladı! Darmık dağının arkası vuruldu

Topçu atışları başladı! Darmık dağının arkası vuruldu

Otomobile çarpıp kaçtı, lastiği değiştirirken yakalandı: 1 ölü; 5 yaralı

Otomobile çarpıp kaçtı, lastiği değiştirirken yakalandı: 1 ölü; 5 yaralı

Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? | Valilik açıkladı...

Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? | Valilik açıkladı...

Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni Afrin açıklaması

Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni Afrin açıklaması

Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu

Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.