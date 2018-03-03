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Bu acının tarifi yok! Babasının acısına iki saat dayanabildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Antalya'da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (52) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü. Baba ve oğul, bugün yan yana toprağa verildi.

Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan, dün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu, evli ve 1 çocuk babası bankadan emekli Erhan Özkan, saat 17.00 sıralarında cenaze işlemleri yapılırken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Baba ve oğul için oturdukları Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri Bıyıklı Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Bıyıklı Mahalle Muhtarı Nevfel Turanoğulları, Ahmet Özkan'ın alzheimer hastası olduğunu ve bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini belirtti. Erhan Özkan'ın, babasının bakımını üstlendiği ve aynı evde kaldıklarını anlatan Turanoğulları, "Erhan da babasının üzüntüsüne dayanamadı. İkisi de çok sevilen insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cenaze baba-oğul

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