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Açık alanda alkol, kapalı alanda sigara yasak

GÜNDEM HABERLERİ | 08.02.2018 17:53 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içki içilmesinin yasaklandığını kaydetti.

Açık alanda alkol, kapalı alanda sigara yasak

Vali Şerif Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasında, il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alan kişilerin engellenmesine yönelik karar alındığını belirtti.

5422 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak alınan karar gereği, Burdur il sınırları içerisinde kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethanelerle, terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri yerlerle nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içilmesi yasaklandı.

Vali Yılmaz, bu alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içenlerin, Kabahatler Kanununa göre cezalandırılacağını kaydetti.

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Burdur alkol yasağı burdur valisi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah razı olsun bu kararı alanlardan inşallah Balıkesir de de böyle bir karar alınır. Akşam olunca alkol şişesini alan soluğu yeni şehir hastanesinin orada alıyor. biraz kafayı bulunca başlıyorlar bağrış çağrışa rahatsız olan varmı ? yokmu ?düşünen yok ! şikayet edince polis geliyor sizi şikayet ediyorlar ültfen buradan gidin diyor. hepsi bu
alkol alan biri değilim sigaram var tek tük bu açıklama insanların özgürlüğü kıstlanıyor benim algım bu yanlışım varsa düzeltiniz
ne demek yasaklandı herkez özgürce içebilir alkolunu karılarımıza bacılarımıza laf atabilir hatta tecavüz edebilirler küçücük kızlarımızı alıp kaçırabilirler burası çağdaş bir hukuk devleti herşeyi yasaklayamassınız diren afrin diren yunan diren o.. cocuklari
Valide değilde oranın halkında iş yok.. Çerezlik beyin taşıyorlar.
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