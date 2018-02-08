Açık alanda alkol, kapalı alanda sigara yasak

Vali Şerif Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasında, il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alan kişilerin engellenmesine yönelik karar alındığını belirtti.

5422 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak alınan karar gereği, Burdur il sınırları içerisinde kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethanelerle, terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri yerlerle nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içilmesi yasaklandı.

Vali Yılmaz, bu alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içenlerin, Kabahatler Kanununa göre cezalandırılacağını kaydetti.