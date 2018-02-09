ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında, Ercan'ın bilgileri paylaşılan 15 kişi hakkındaki yorumlarına da yer verilirken, mesajların sonunda ise "İstenirse fotoğraf gönderebiliriz" notu bulunuyor.

"ACİL ADAYIM..." Sanık Ercan'ın, 24 Aralık 2015'te erkek il sorumlularının bulunduğu bir ByLock grubundaki yazışmalarında, "Acil adayım" konusu ile yaklaşık 15 kadının ikamet adresleri, okudukları bölüm ve başörtüsünün bulunup bulunmadığını içeren ifadeler tespit edildi.

Düzce'de 2009-2016 yıllarında ilin "örgüt içi evliliklerden sorumlu memuru" olarak görev yaptığı tespit edilen Ercan'ın masajlarında, örgütün il çatı yapılanması içerisindeki kişilere, elinde evlenmek için hazır bulunan kadınların bilgilerini ve bu kişilerin evlilik sonrasında başını açıp açmayacağı konusundaki ifadeleri yer alıyor.

Kadınların isimlerini açıkça belirten Ercan'ın ByLock yazışmalarında, şu içerikler yer alıyor:

"E.O. Ankaralı, İstanbul'da ikamet ediyor. Sosyoloji mezunu, çalışmıyor, açık bir arkadaş ama abisinin mesleğinden dolayı açık. Çok keyfiyetli bir arkadaş.

F.K. ise 160 boyunda, 50 kilo. Kahramanmaraşlı. İstanbul'da yaşıyor, evlerde. Edebiyat mezunu, formasyon var. KPSS'ye hazırlanıyor, kapalı ama değişikliği kabul ediyor.

A.A. da 167 santimetre boy, 52 kilo. İstanbul'da denetim şirketinde çalışıyor aynı zamanda kamuya hazırlanıyor. Kaliteli bir arkadaş, kıyafet değişikliğini kabul ediyor.

Abi değerlendireceğiniz adayınız varsa çok mutlu oluruz. Fotoğraf gönderebiliriz."

"GÖRÜNTÜ İYİ, KAPALI..."



Ercan'ın, Şubat 2016'da "Aday acil" konu başlığı ile gönderdiği ByLock yazışmasında ise T,Y adlı bir kadına ilişkin şu ifadeleri de dikkati çekiyor: "T.Y. Fatih Üniversitesi edebiyat mezunu. Ailesi İstanbul'da, kendisi bir kere evlilik yapmış, ayrılmış. Çok kısa süre evli kalmış, çocuk yok. Görüntü iyi. Kapalı. Olabilecek yerde değerlendirilebilir. İyi arkadaş, ocak dağıtımda listede ekstrada."