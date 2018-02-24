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CHP'den camide Kılıçdaroğlu eleştirisine tepki geldi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 24.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Kestanepazarı Camisi'nde cuma namazı vaazı veren kişinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ismini vererek eleştirdiğini öğrendiklerini belirterek bu duruma tepki gösterdi.

CHP'den camide Kılıçdaroğlu eleştirisine tepki geldi!

Yazılı açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, dün (23 Şubat Cuma) kılınan cuma namazı öncesinde, Kemeraltı Kestanepazarı Camisi'nde vaaz veren görevlinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Afrin'deki terör örgütü üyelerine yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve terör belası üzerine konuştuktan sonra, "Bu günleri ancak birlik ve beraberlik içinde olursak aşabiliriz. Bu insani bir sorumluluktur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bu konuda duyarlı olmaya, toplum içindeki huzuru ve barışı zedeleyecek konuşmalar yapmamaya davet ediyoruz" dediğinin kendilerine iletildiğini belirtti. Duyduklarına inanmakta güçlük çektiklerini belirten Yücel, "Açıkçası bu olayı öğrenince, önce inanmak istemedik. Ancak olayı araştırınca ne yazık ki doğru olduğunu öğrendik. Camiler asla ve asla siyaset yeri olamaz, inançlar ve dini duygular siyasete alet edilemez. Yüzlerce hatta belki binlerce Müslüman'ın dini vecibelerini yerine getirerek namaz kılmak için toplandığı bir ortamda, kendini bilmez bir din görevlisinin, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sanki ülkemizin birlik ve beraberliğine, toplumsal huzur ve barışın sağlanmasına karşıymış gibi göstermeye çalışması kabul edilemez. Bunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilinçli yapılmadığını, bireysel, münferit bir olay olduğunu düşünüyoruz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz. Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laiklik ilkesi devletin her inanca eşit mesafede durması, devletin dini kurallara göre değil hukuk kurallarına göre yönetilmesini ifade ettiği gibi, din görevlilerinin devlet işlerine ve siyasete karışmamasını da ifade eder. Bir din görevlisinin anamuhalefet partisi genel başkanını eleştirmesi, hiçbir hukuk devletinde ve laik bir ülkede söz konusu olamayacağı gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nde de olamaz. Bu konuda Diyanet İşleri'nden ve İzmir Müftülüğü'nden acil açıklama bekliyoruz ve CHP İzmir İl Başkanlığı olarak bu olayın peşini bırakmayacağımızı ifade ediyorum" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in tepki gösterdiği vaazı veren kişinin, ilahiyat fakültesi öğretim görevlisi N.Ş. olduğu iddia edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu cami namaz CHP

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İmamlarında ayarı bozuldu, yalakalık dinin önüne gecti
Cami siyaset meydanı değildir ibadet yeridir Allah zaten şah damarından daha yakın biliyor her şeyi.
hyayatında 1 kez camiye girmemiş insanlar, camide konusulanları eleştiriyor. tipik chp tarzı :D
Allah’ı anlat , Kuran’ı Kerim’i Anlat Abdest almayı namaz kılmayı öğret imam efendi bu rezil siyaseti anlatıpta insanların birbirine olan nefreti daha da büyümesin
iyi kötü cumaya giderdim günahları boynuna olsun,cuma yada gitmez oldum
KILIÇDAROĞLU GEÇENLERDE SALI GÜNKÜ PARTİ KONUŞMASINDA NE DİYORDU ( NERDE BU HUKUK VE HAKİMLER ) İŞTE BUNU 28 ŞUBAT 1997 GÜNÜ İRTİCA ADI ALTINDA YOKEDİLMEK İSTENENLERDE SORUYORDU NERDE HUKUK VE HAKİMLER ? ANAYASA YARĞITAY DGM SAVCILARI vb ALAYI GENELKURMAYDA BRİFİNG ALIYORLARDI HUKUK VE HAKİMLERİN ALAYI GÜÇLÜNÜN YANINDAYDI yani ASKERİ VESAYETİN ŞİMDİDE AYNISI NİYE NEDEN NİÇİN ZORUNUZA GİDİYORKİ ? DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK KURALLARI GÜÇLÜ OLAN KOYAR DİĞERLERİDE ONA UYAR KİM GÜÇLÜYSE HUKUKTA ODUR KURAL KOYUCUDA 2+2=4 EDER KİMSE KUSURA BAKMASIN HİÇBİRİMİZ SALAK DEĞİLİZ HER ŞEYİN FARKINDAYIZ
hoca doğru söylemiş kemal doğru yolu bul demiş ne var bunda
imamların milleti uyarmasından neden rahatsız oluyorsunuz? Cem evinde ki " DEDE " millete ve hükümete hakaret etsin, camii de imam sussun. yok öyle bir dünya!
@ayrla25 Benim babam ve dedem, tanıdığım onlarca chp'li 5 vakit namaz kılar ama hepsi traşlı ve kravtlı gezerler jilet gibi. Birgün de ben namaz kılıyorum dediklerini duyamazsın. Akp'li g#tler de yırtınır bir namaz kılacaksa cuma günü camiye giderken sokaktan geçerken selam verene söyler ben camiye gidiyorım diye :)) kaç defa rastladım. Söyle bakalım süslüman sen kaç defa gittin camiye cumaların müslümanı. Friedrich Nietzche'in bir sözü var; Kim ahlaktan bahsediyorsa; bilin ki en ahlaksızı odur..! Bu cümleyi söyleyenin ismini bile okuyabileceğinden emin değilim de neyse... :)
e efendiler geçen yazdım devlet dine karışırsa sonu böyle olur erdoğan vaazı çıkar ortaya
Hocam sen asansörde bir erkekle yalnız kalmamaya bak, bir de çarşaf yorgan aklını çelmesin çok uykun gelmeden yatağa gitme gerisine karışma. İşini yap yeter, camiye siyaset karıştırma.
terbiyesiz İmam. Benim mahallemde de bunun gibi bir İmam var. Cuma namazı hutbesinde isim vererek siyasete karışınca kaç kişinin namaz kılmadan çıktığını gördüm. Ben de artık o camiye gitmiyorum. camiler sanki bir partinin teşkilat binası imamlarda o partinin görevlisi gibi. Allah onları ıslah eylemesin ve inşallah cehennemde cayır cayır yansınlar.
HOCA DOGRU SÖYLEMİŞ..HAİNLİK YAPMASINLAR DEMİŞ DAHA NE DESİN BU SİYASET DEĞİL VATANPERVERLİKTİR
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