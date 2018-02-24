CHP'den camide Kılıçdaroğlu eleştirisine tepki geldi!

Yazılı açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, dün (23 Şubat Cuma) kılınan cuma namazı öncesinde, Kemeraltı Kestanepazarı Camisi'nde vaaz veren görevlinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Afrin'deki terör örgütü üyelerine yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve terör belası üzerine konuştuktan sonra, "Bu günleri ancak birlik ve beraberlik içinde olursak aşabiliriz. Bu insani bir sorumluluktur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bu konuda duyarlı olmaya, toplum içindeki huzuru ve barışı zedeleyecek konuşmalar yapmamaya davet ediyoruz" dediğinin kendilerine iletildiğini belirtti. Duyduklarına inanmakta güçlük çektiklerini belirten Yücel, "Açıkçası bu olayı öğrenince, önce inanmak istemedik. Ancak olayı araştırınca ne yazık ki doğru olduğunu öğrendik. Camiler asla ve asla siyaset yeri olamaz, inançlar ve dini duygular siyasete alet edilemez. Yüzlerce hatta belki binlerce Müslüman'ın dini vecibelerini yerine getirerek namaz kılmak için toplandığı bir ortamda, kendini bilmez bir din görevlisinin, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sanki ülkemizin birlik ve beraberliğine, toplumsal huzur ve barışın sağlanmasına karşıymış gibi göstermeye çalışması kabul edilemez. Bunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilinçli yapılmadığını, bireysel, münferit bir olay olduğunu düşünüyoruz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz. Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laiklik ilkesi devletin her inanca eşit mesafede durması, devletin dini kurallara göre değil hukuk kurallarına göre yönetilmesini ifade ettiği gibi, din görevlilerinin devlet işlerine ve siyasete karışmamasını da ifade eder. Bir din görevlisinin anamuhalefet partisi genel başkanını eleştirmesi, hiçbir hukuk devletinde ve laik bir ülkede söz konusu olamayacağı gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nde de olamaz. Bu konuda Diyanet İşleri'nden ve İzmir Müftülüğü'nden acil açıklama bekliyoruz ve CHP İzmir İl Başkanlığı olarak bu olayın peşini bırakmayacağımızı ifade ediyorum" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in tepki gösterdiği vaazı veren kişinin, ilahiyat fakültesi öğretim görevlisi N.Ş. olduğu iddia edildi.

DHA