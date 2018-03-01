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CHP'den Güneş gazetesine satılan daire için ilk açıklama

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi şeffaf, çocuklarının her şeyi şeffaf, kendisinin ailesinin, oğlunun her şeyi şeffaf" dedi.

CHP'den Güneş gazetesine satılan daire için ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait dairenin satılmasına ilişkin açıklamada bulunan Özkoç, "Zeynep Kılıçdaroğlu mütevazi şekilde 'oranın karşılığı yüz bin dolardır. Veren olursa satarım' dedi. Manşet atan gazetelerimizden bir tanesi yüz bin doları verdi, Zeynep Kılıçdaroğlu da evi sattı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi şeffaf, çocuklarının her şeyi şeffaf, kendisinin ailesinin, oğlunun her şeyi şeffaf" ifadelerini kullandı.

Özkoç, "28 Şubat en büyük mağdurlarından bir tanesi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Genel Başkanımız Kemel Kılıçdaroğlu ile ilgili o dönemde çeşitli iftiralar atılmıştır, Aslı olmayan iftiralar atılmıştır. Bu iftiralarla ilgili Genel Başkanımız mahkemeye başvurmuştur. Mahkemeye başvurduktan sonra Yargıtay bu konuyla ilgili Başbakanlığa tazminat davası açma yolunu açmıştır" şeklinde konuştu.
Erken seçim ile ilgili Özkoç, "Biz seçime hazırız. Milletimizle birlikte bir güç birliği oluşturarak, bu kirli ittifakı yeneceğiz, yenmek için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Özkoç, sandık güvenliği ile ilgili soruya, "Alt komisyon sadece bir gün değerlendirmiştir. Dün yapılan MYK'da Genel Başkanımız bir komisyon oluşturarak, Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel, Lale Karabıyık arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturmuştur. İttifak içinde olan değil, muhalefet partilerini ziyaret edip, seçim güvenliği ile ilgili Türkiye'nin itibarını zedelemeyecek, millet iradesinin sandıktan girdiği gibi çıkmasını sağlayacak bir ilkesel birliktelik oluşturulabilir mi, bunun alt zeminini araştıracaklar. Daha sonra bu arkadaşlarımız verdiği rapor doğrultusunda gerek görülürse ittifak partisi, karşımızda olan AKP ve MHP liderleri de hem siyasi parti düzeyinde hem de yöneticileri düzeyinde görüşme sağlanabilir" dedi.

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişmeKılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerinin 1 milyon dolar olduğu iddia edilen Buz Rezidans’taki 1+1 daire ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Zeynep Kılıçdaroğlu, daireyi 100 bin dolara Güneş gazetesinin sahiplerine sattı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce Güneş gazetesinin sahibine bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu, mektubunda evinin adalar manzaralı olmadığını ifade etmiş ve gazete sahibini hayal kırıklığına uğramama konusunda uyarmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu da daire için “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız.” demişti.

Kılıçdaroğlu’ndan rezidans açıklaması: “Onlar alın teriyle kazandılar”Kılıçdaroğlu’ndan rezidans açıklaması: “Onlar alın teriyle kazandılar”

İŞTE O MEKTUP

Sahibi olduğunuz T Medya Yatırım San. ve Tic. A.Ş'ne ait Güneş gazetesinin 20 Aralık 2017 günlü nüshasında, manşetten "100 bin dolar hazır, tut sözünü… Kılıçdaroğlu, kızının Adalar manzaralı rezidansını değersiz göstermek için '100 bin dolara satarım' diyerek meydan okudu. Güneş olarak biz o rezidansa talibimiz. Sözümüz söz" haberi yayınlanmıştır. Soyadımdan da tahmin edebileceğiniz üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı olarak size bu yazıyı yazmaktayım. Haberlerinize konu olan daire bana ait olmakla birlikte ısrarla gerçekleri yansıtmayan iddialarla haber yapmaya devam etmekte ve bu daire üzerinden babamı yıpratmaya çalışmaktasınız.

Son olarak yukarıda yer alan manşetle sanırım babamı köşeye sıkıştırabileceğinizi düşünme hatasına kapıldınız. Yapmış olduğunuz haberle evi 100 bin dolar karşılığı almaya hazır olduğunuzu beyan etmiş bulunduğunuzdan teklifinize öncelikle teşekkür eder, sahibi olduğum gayrimenkulun satışı durumunda doğacak gelir vergisi, harç ve masraflar tarafınıza ait olmak üzere 100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm. Daireyi satın almayı gerçekten kabul etmeniz durumunda adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim. Malum gazetesinizde yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haberlere inanarak hareket edip sonradan hayal kırıklığına uğramayın diye sizi şimdiden bilgilendirmek istedim. İyi çalışmalar.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP güneş gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MERT İNSANLAR,100 BİN DOLARA SATARIZ demişlerdi bir sürü akkaralar ,aktroller satama derken satıldığını gördüler.Neyse onlar akıları alınmış,merkezi kontrole bağlanmış yeni robotlar olduğu için normaldiiiir.
İstanbul un en ücra yerlerinde bile 250_300 Bin tl den aşşa bi fiyata ev alınmaz yani en az 80-90 Bin Dolar eder Adalar Manzaralı Rezidansı 100Bin Dolara satmak !!! yorum yapmaya bile gerek yok
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