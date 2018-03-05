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CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

CHP PM üyesi Yavuz Karan geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Karan daha önce CHP Trabzon İl Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan bugün ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; bugün öğle saatlerinde ofisinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Karan Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, 2 kez kalbi duran Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 51 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Karan'ın geçtiğimiz günlerde de kalp krizi geçirerek tedavi olduğu öğrenildi.

Yavuz Karan'ın ölüm haberi CHP'lileri yasa boğdu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Yavuz Karan CHP Trabzon İl Başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Allah rahmet eylesin. .Mekanı cennet olsun..
@demokrat74_63 Rahmet kimleredir belli
msamilx sen Yüce Allah’ın rahmetine yön vereceğinimi sanıyorsun. Allah’a şirk koşmaktan ve onun işlerine karışmaktan eğer varsa Ahir zaman korkun vaz geçersin. merhumu tanımadığın belli ve o zehirli dilinle sadece lokmanı çevir karışma böyle şeylere patavatsız insan kılıklı..!
@msamilx rahmet PAPA ile saraylar açan papazlarla kiliselerde arzı endam eden vatikanda ailecek fotoğraf karelerinde yer alanlara dilenmez!!!!!
@msamilx ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN SERSERİ...
Üzüldün mü deseler yok derim ne faydası olmuş bu ülkeye
lan senin allahın yokmu ölene bile saygınız kalmamış bu gün ona yarın bize bunu da düşün kitapsız vicdansız
Sen insan mısın? Senin gibilere oksijen ureten bitkilere yazık..israfsın.
sen kimsin ki sana soracaklar foseptik
foseptikler ölünün arkasından atip tutmus. sizin tek faydanız var o da üstünüze sı çılması
mezhepsel yandaş
@ahmet_tanrisever_1982 darısı senin başına din tüccarı
TOPRAĞI BOL OLSUN.
Siz kötü yorum yapan beyin yoksunları din kitap üzerine ahkam kesenler ne pislik aşağılık pisliklersiniz sizin gibileri Allah bildiği yapsın inşallah... "Yavuz Karan"'a Allah rahmet eylesin toprağı bolsun nurlar içinde uyusun inşallah (Amin)
Bir insan genç yaşta ölmüş allah rahmet eylesin ama ne yazıkkı insan olmayan bazı yaratıklar arkasından atıp tutmuş tüh sizin yüzünüze
allah rahmet eylesin ruhu şad olsun
mekanı cennet olsun
mekani cennet olsun ailesine sabir versin allah ..
allah rahmet eylesin ruhu şad olsun
ALLAH RAHMET ETSİN HER PARTİDE OLDUĞU GİBİ CHP DEDE DÜRÜST ADAMLAR MUHAKKKİ VAR ÖLENE RAHMET ETMEK MÜSLÜMANIN İNANANIN EN GÜZEL VECİBESİDİR PARTİLERLE BU ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRMAYIN ALLAH AİLESİNE SABIRLAR VERSİN.
Alah Rahmet Eylesin,mekanı cennet olsun.Burada ölümün arkasından ağzı pislik saçanları da kınıyorum ve lanetliyorum.
Allah rahmet eylesin
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