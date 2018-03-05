CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan bugün ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; bugün öğle saatlerinde ofisinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Karan Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, 2 kez kalbi duran Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 51 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Karan'ın geçtiğimiz günlerde de kalp krizi geçirerek tedavi olduğu öğrenildi.

Yavuz Karan'ın ölüm haberi CHP'lileri yasa boğdu.

İHA