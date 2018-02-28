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Çocuk istismarı düzenlemesi Meclis'e geliyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 16:42 | Son Güncelleme

Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içinde Meclis'e gelecek

Çocuk istismarı düzenlemesi Meclis'e geliyor

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk istismarı meclis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haydi o zaman ensar vakfı kapatılsın içindeki topaclar asılsın olmadı referandumdan EVET çıktığında idam çıkacaktı yaaaa
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