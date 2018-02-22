Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor

Programda söz alan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hükümetin çalışmasını yaptığı çocuklara cinsel istismar cezalarındaki değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu.
Selvi, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında iyi hal indiriminin kaldırılacağını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.
Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; "Bazı mahkemeler iyi hal indirimi uyguluyor bazıları uygulamıyor. Bu toplumda tepki oluşturuyor. Çalışmada ayrıca yaş tasnifi de getiriliyor. 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olarak. 18'e çekilmesi konusunda da teklif var. Ayrıca mağdurların korunması, çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi konusunda da çalışmalar yürütülecek.
Komisyon bu çalışmaları süratle yapıp Cumhurbaşkanı'na götürücek ve gereken adımlar atılacak."
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