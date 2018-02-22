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Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 21:57 | Son Güncelleme

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında son dönemde yaşanan çocuklara cinsel istismar vakaları ve hükümetin cezalarda yapmayı düşündüğü değişiklikler gündeme geldi.

Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor

Programda söz alan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hükümetin çalışmasını yaptığı çocuklara cinsel istismar cezalarındaki değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu.

Selvi, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında iyi hal indiriminin kaldırılacağını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

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Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; "Bazı mahkemeler iyi hal indirimi uyguluyor bazıları uygulamıyor. Bu toplumda tepki oluşturuyor. Çalışmada ayrıca yaş tasnifi de getiriliyor. 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olarak. 18'e çekilmesi konusunda da teklif var. Ayrıca mağdurların korunması, çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi konusunda da çalışmalar yürütülecek.

Komisyon bu çalışmaları süratle yapıp Cumhurbaşkanı'na götürücek ve gereken adımlar atılacak."

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar çocuklar cezalar hükümet abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
DAHA DÜN TECAVÜZCÜ TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLA EVLENİRSE CEZA ALMAZ DİYE KANUN ÇIKARMAYA ÇALIŞMADI MI BU HÜKÜMET? HİÇBİR ŞEYİNE GÜVENMİYORUM BOŞUNA MİLLET UMUT BAĞLAMASIN ADAM GİBİ BİR YASA ÇIKARILACAĞINA DAİR ....
hadım edilmesi daha mantıklı içeride besleyeceğine hadım edip dısarı sal yüklüde ceza kes hayatı boyunca calışıp ceza ödesin..
düşünsene hadım ediyorsun ve yüklü ceza kesiyosun sonuç: her yer travesti olmuş
iyi olur iyi muebbet hapis cezası çocukların korunamadığı bir ülke olmakdan utanmalıyız.Bu sapiklar sokakda gezmemeli hapiste çüremeliler
HANGI YASTA OLURSA OLSUN TECAVUZE NE CEZA GELECEKSE YAS FARKETMEKSIZIN GELMELİ YASADA AÇIK OLMAMALI BU AÇIKTAN ARKASI KALIN İNSANLAR SIYRILABILIR NOKTA.VATANA İHANETEDE İDAM GELMELİ
Geç kaldınız
Allah korkusu Allah sevgisi verilmeli insanlara Allahtan gerçek anlamda korkmayan insandan bunlar beklenir. Okullarda insanlara sen hayvansın mikropsun primatsın maymunsun (evrim teorisi) denirse adamda nasıl olsa hayvanım diye devam eder hayvandan aşağılık olmaya Okullarda bunun yerine iman hakikatleri kuran mucizeleri anlatılmalı
kanunlar neden parça parça düşünülür? yetişkin bayanlar, engelli bayanlar insan değil mi?
sfgghj
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