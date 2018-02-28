HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 23:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın darbesinin 21. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı.

28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var.

Bir daha böyle meş’um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarnameCumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
'Erdoğan Putin'in yerini aldı''Erdoğan Putin'in yerini aldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan 28 Şubat

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 17 yorum
reis cok guzel demissinde bizin ulkemjzde 28 subatta oldugu gibi 15 temmuzdada alkis tutan destekleyen chp ve onlar gibi olan zihniyet vardi. halada var. zihniyetin ulkemizden temizlenmesi lazim
yorumunuz gerçekleri yansıtmıyor.demokrasilerde siyasî partiler olur,bazıları muhalefet eder.kendiniz gibi düşünmeyenleri temizlemeye kalkarsanız buna faşizm denir.
SONUNA KADAR SENİNLEYİZ İNŞAALAH SENİ BAŞKANDA YAPACAĞIZ REİS SENDEN TEK İSTEĞİMİZ İSTİKRARI KORU ÜLKEMİZİ İÇSAVAŞTAN KORU GERİSİNİ SANDIKTA BİZ HALLEDERİZ ALLAHIN İZNİYLE
"Refah Partisini tanıdığımızda yaşımız 16_17 Refahın Oyu ise %7 idi %9 oldu %13 oldu %18 oldu enson %24 olduğunda; ABD uşaklarının Darbe yapmaktan başka çaresi kalmamıştı 28 Şubat için "-Askerler İctihad yaptılar" diyen Feto iti , Kendi itleriyle 15 Temmuzda bir "ictihad"da (!) kendisi yapmaya kalktı Ama çok ders aldık..Senelerce çok ders aldık ve DERS VERMEYİ ÖĞRENDİK EZDİK GEÇTİK BUDEFA bir defasında Bir Emekli Albayla 28 Şubat ve Sincan da yürütülen Tankları tartışmıştık "_mâdem öyle! Hadi bidaha Yürütün O Tanklarıda,ENDÂMINIZI GÖRELİM" demiştim yürüttüler Gördük ONLARDA"GÖRDÜLER"
@palermo544 aha vatikanın çocuğu gelmiş 28 şubat da fetos ile ortaklık yapıp erbakani satan millî gömleği çıkarıp ABD kosanda senmi diyon değişik
- Emperyalistler Amerikaya - Komimistler Moskovaya - Atatütk düşmanları Atinaya - AK-İT ler Vatikana - Yahudi seviciler İsraile Temiz bir Türklerin yaşadığı milli bir ülke istiyorum artık. SEVMEYEN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR DEFOLSUN ÜLKEMDEN !!!!
28şubat darbe değildi.darbe şudur.anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çiğnenmiş.paralar sıfırlanmış.merkel türk yargısına emir verip deniz yüceli hapisten çıkarmış.zarrab hırsız çetesine çuvalla rüşvet vermiş.bu rüşveti soruşturacak türk yargısı bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para aytıranlar terörist yapılmış.khk lar ile 200 bin masum işten atılmış.khk lar dikta fermanı olmuş.milletin malı gasp edilmiş.17 aralıkta hırsızlar polis ve savcıları hapsetmiş.devletin bütün imkanlarını cemaate vereni ALLAH affetmiş,masumlar hapsedilmiş.
@tabaxx önce "__17 aralıkta hırsızlar polis ve savcıları hapsetmiş__." deyipte sonrada "__devletin bütün imkanlarını cemaate vereni ALLAH affetmiş,masumlar hapsedilmiş.___" nasıl yazabildin ))) ne dediğinin, ne yazdığının ,Kimin sözcülüğünü yaptığının bile farkında deilsin
sizde onlar gibi davranıyorsunuz sizden olmayana saygınız yok
DARBELER GERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BAŞLICA SORUNUDUR GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE DARBE OLMAZ BİZ BİR AN ÖNCE GELİŞMİŞ ÜLKE MODUNDA İLERLEMELİYİZ DARBE OLAN ÜLKELERDE GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BAŞ PARMAĞI VARDIR BİZİM YOLUMUZ NE OLMALI '' HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİN OLMALIDIR''
MESAJ VERME İSTİFA ET SAVCILIK TARAFINDAN MAN ADASI BELGELERİ DOĞRULANDI OMURGALI OL
chp ve chp gibi zihniyetin bu ulkede temizlenmesi lazim. tarihe gecmise bakin gorursunuz. bu chp ve chp gibi zihniyetler nezaman mecliste soz alamadilarsa devlet icinden temizlendikce ulke herzaman basarilara imza atiyor. insallah baskanlik secimlerinden sonrada temizlenecekler turkiye rahat bir nefes alacak onu acilacak. eski turkiye yok simdi neden mi chp ve chp gibi din devlet dusmanlarinin fazla soz hakki kalmadiginda . bu zihniyet ulkenin basina bela olmustur ama artik olamayacaklar. chp+hdp+dhckp=turkiye dusmani devlet din dusmani bukadar basit.
Erbakan hocanın tek hatası acıdı acınacak hale düştü tıpkı menderes ve özal gibi sakın bu hatayı sizde yapmayın .Dahada geriye gidersek Selçuklu ve Osmanlı da vicdanları ,merhametleri yüzünden yıkılmıştır.
ondan mi o donemlerde medyalari susturdunuz muslumanlarin gorevlerini yapmalarina izin vermediniz. kurtler kurt oldugunu soyleyemedi ahmet kayalar kursuden indirildi. basortululer dayak esliginde basi acildi. basikapali asker analari yemin torenlerine alinmadi kapali millet vekili olurmu diye meclisten atildi.namaz kiliyor diye memuriyetten cikartildi kapali diye hastanelere alinmadi.dediginiz gibi demokrasilerde siyasi partiler olur o yuzde demokrasiyi akp daha anlasilir hale getirdi suan demokrasi ulkesindeyiz cok sukur ayrim yapilmadan ozgurlukler kisitlanmadan
28 Şubat, daha sonraki bütün siyasi ve sosyal süreçleri şekillendiren ve bizi (iyisi ve kötüsüyle) bugüne getiren her şeyin sebebi oldu. En basitinden; 28 şubat olmasaydı Refahyol hükümeti düşürülmezdi...... her şey çok farklı gelişirdi.
Jkkk
erbakan hoca 11 ay başbakan oldu abd tırstı g8 oluşunca baktı 2. osmanlı geliyo hemen 28 şubat darbesi ilk fetö vaakası ve hoca aşa ... taaaa o zamanlar hoca fetöden nem kapmış vekillerine fetö okullarını kullandırtmamıştı ... hoca fetöyü hiç sevmemişti !!! taaa yıllar önce ıragı suriyeyi görmüş aman haa demişti !!! nolduu dediğinin hepsi çıktı !!! #birdahaasla böyle ileri görüş göremeyeceğiz !!!
Diğer Haberler
Dehşet çiftliğinde korkunç detaylar! Kızını da zincirletmiş

Dehşet çiftliğinde korkunç detaylar! Kızını da zincirletmiş

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Erzurum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.