Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ü ziyaret ettikten sonra 'ayağının kesileceğini' açıklamıştı. Ayağının kesileceğini öğrenir öğrenmez gaziyi arayan Erdoğan ile gazi Gündüz arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz gazisi arasında geçen o duygu yüklü konuşma.
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