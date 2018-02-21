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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 22:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ü ziyaret ettikten sonra 'ayağının kesileceğini' açıklamıştı. Ayağının kesileceğini öğrenir öğrenmez gaziyi arayan Erdoğan ile gazi Gündüz arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz gazisi arasında geçen o duygu yüklü konuşma.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabri gündüz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mağdur insanları reklam için kullanmak miğde bulandırıcı
Altında bir şey vardır
sizler insanlıktan ne anlarsınız ya reiside kendiniz gibi görmeyin
ulan böyle adama can kurban
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