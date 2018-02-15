DEAŞ'ın İngilizce öğretmeni kadın bombacısı tek tek anlattı!

Diyarbakır'da, 22 Aralık 2017 günü 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, "4-5 yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ terör olaylarına karışan Faysal Selimoğlu, Suriyeli DEAŞ'lı kadın terörist ile evlenmişti. O kadın terörist kaçak yollarla Suriye'den İstanbul'a, sonra Diyarbakır'a gelmiş. Faysal Selimoğlu'nun kocası olduğunu, Suriye'de 20 gün önce yanındaki 3 şahıs ile birlikte elinde el bombası patlayarak öldüğünü söyleyerek, Faysal'ın ailesine bilgi vermiştir. Bu kişi Faysal'ın ailesinin evinde kalmaktadır. Bu olayı duyanlar ailesine başsağlığına gelmektedir. Bu DEAŞ'lı kadın teröristtir. Görevi Suriye'de savaşçılara el yapımı bomba imalatı yapmaktır. Bu kadın profesyonel bomba imalatçısıdır. Bu terörist kocası öldükten sonra canlı bomba olacağını söylemiştir. Kadının telefonunda teröristlere ait videolar ve resimler var. Gözü kara bir kadındır. Mutfağa kaçıp kendi boynuna bıçak saplayabilir"diye ihbarda bulundu.

VASİYET MEKTUPLARI VE FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ



İhbar üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de öldüğü iddia edilen Faysal Selimoğlu'nun ailesinin evine operasyon düzenledi. İhbarda ismi geçen Suriyeli kadın Afra Şaar, operasyonda yakalanırken, evde kapsamlı araştırma yapıldı. Yapılan aramada, 3 cep telefonu, 2 telefon kartı, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, 'Vasiyet' başlıklı bir evrak ve bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin içinde, gözaltında bulunan Şaar ve imam nikahlı eşi Faysal Selimoğlu'nun Suriye'deki çatışma bölgelerinde çekildiği tahmin edilen ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan fotoğrafları tespit edildi. Evde ele geçirilen el yazısı dökümanların ise Faysal Selimoğlu'nun Suriye'deyken yazdığı ve ailesine vasiyet olarak gönderdiği mektuplar olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin değerlendirmesinde, Selimoğlu'nun 'Cihad' amacıyla Suriye'ye gittiği ve DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.