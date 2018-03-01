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Dehşet çiftliğinde korkunç detaylar! Kızını da zincirletmiş

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 06:00 | Son Güncelleme

“Dehşet çiftliği”nin faili Abuzer Sayan, daha önce de çocukları alıkoymakla suçlanıp serbest kalmış. Şikâyet olmayınca kurtulan Sayan, 16 yaşındaki kızını da zincirletmiş, şikâyete rağmen delil yetersiz gelmiş.

Dehşet çiftliğinde korkunç detaylar! Kızını da zincirletmiş

Polisin baskın yaptığı çiftliğin sahibi Abuzer Sayan, ‘Yetiştirme yurdundan kaçan küçük kızları alıkoyup, silah tehdidiyle istismar etmek, görüntülerini kaydetmek ve bu görüntülerle şantaj yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Evine yapılan baskında ise kayıp olarak aranan küçük bir kız çocuğu kurtarıldı. Sayan 22 Şubat günü ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla tehdit’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklandı.

Küçük kızların birçoğu korkudan şikâyetçi olamazken, evine daha önce de baskın yapılan şüpheli ise “Kalacak yeri olmadığını belirtip kendi rızalarıyla geldiler. Ben de sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Alıkoymadım, cinsel ilişkide bulunmadım” diye kendini savundu.

AİLELER ŞİKÂYET ETTİ AMA...

Abuzer Sayan’ın suç geçmişi ise yıllar öncesine dayanıyor. 2 evlilik yapıp 4 çocuk sahibi olan Sayan hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan ilk şikâyet 2011’de yapıldı. 17 yaşındaki Ö.K. adlı kızın babası “Kızımı zorla alıkoyuyor” diyerek suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Küçük kız kendi rızasıyla Sayan’ın yanında kaldığını söyledi, şikâyetçi olmadı. Sayan ise bugün olduğu gibi “Onu korudum, yardımcı oldum” dedi. Mağdurun şikâyetçi olmadığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. O tarihten sonra başka kızların aileleri de polise gitti ama mağdurlar şikâyetçi olmadığından ‘delil yetersizliği’ ile dosyalar kapandı.

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GÖRÜNTÜLERE 1 YIL HAPİS

Bir ay sonra ise ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, nakletmek, satmak, ihraç etmek’ suçundan Abuzer Sayan hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Telefonunda 18 yaşından küçük çocukların müstehcen görüntüleri bulunan Sayan’a 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası kesildi, ancak ceza ertelendi.

‘KÖTÜ MUAMELE’ BERAATİ

Bir başka şikâyeti de Abuzer Sayan’ın öz kızı 2013’te yaptı. Bir dönem devlet yurdunda da kalan 16 yaşındaki G.S. hem babasından, hem de amcasından şikâyetçi oldu. Sonra da amcasının tehdidine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetten vazgeçti. Sayan ilk eşi Z.Ü.’den boşandıktan sonra ikinci eşi S.B. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre kızının annesiyle görüşmesini istemedi, onu amcası K.S.’nin evine yerleştirdi. Kardeşine talimat da vererek “Dışarı çıkmasın, gerekirse zincirle” dedi. Amcasının zincirlediği küçük kız camdan arkadaşlarına seslendi. Bir süre sonra zincirden kurtulduğunda ise polis eve gitti. Sayan ve kardeşi K.S., açılan ‘kötü muamele’ davasında yine ‘delil yetersizliği’nden beraat etti.

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Dehşet Çiftliği abuzer sayan yetiştirme yurdu

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